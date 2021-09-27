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Все про iPhone 13 mini: что приготовили инженеры Apple на этот раз

27.09.2021 / 18:37
Все про iPhone 13 mini: что приготовили инженеры Apple на этот раз
14 сентября состоялась долгожданная презентация нового iPhone 13.

14 сентября состоялась долгожданная презентация нового iPhone 13. Как и в прошлый раз, инженеры Apple предложили четыре смартфона в линейке: базовый, mini, Pro и Pro Max. Ниже расскажем, какие изменения произошли в мини-версии.

Защиты много не бывает

Миниатюрный смартфон надежно защищен алюминиевым корпусом, задней стеклянной панелью и нанокерамическим передним стеклом Ceramic Shield. Флагман также выдерживает падение с высоты человеческого роста. Защищен смартфон и от воды по рейтингу IP68. Как и предыдущая версия, флагман выдержит 30-минутное погружение в воду на глубину до 6 м.

Разнообразие оттенков

В этом году инженеры Apple решили побаловать любителей «яблочной» продукции новыми оттенками. В целом, к черному, белому, красному и синему прибавился еще и нежно-розовый. Отличная находка для девушек и женщин.

А если раскрывать все карты смартфонов линейки, то в версиях Pro будет доступен к продаже смартфон в небесно-голубом цвете.

Процессор

Для миниатюрного флагманского смартфона предусмотрен уникальный процессор A15 Bionic. Он отвечает за мгновенное переключение телефона между задачами. Благодаря этому чипу, iPhone 13 mini способен выполнять в среднем 18,5 трлн операций в секунду. Да и производительность процессора на фоне других новых смартфонов, работающих на операционной системе Android, увеличится, по заявлению Apple, на 50%, а обработка графики — на 30%.

Новинки, которые коснулись камеры

В этом году инженеры Apple приняли кардинально новое решение и расположили две камеры по 12 мегапикселей по диагонали. Такой прием позволил поместить внутрь инновационную систему оптической стабилизации со сдвигом матрицы, что делает фото четче и лучше даже при съемке во время движения, а также применить увеличенную матрицу для широкоуголки.

Широкоугольная камера флагмана теперь способна улавливать на 47% больше света — фотографии, сделанные при низком освещении, будут лучше и детализированнее.

Предусмотрен во флагмане и режим «Киноэффект». Теперь даже во время съемки можно смещать фокус с одного объекта на другой, менять резкость фона или снимаемого объекта и получать практически режиссерские видеоролики. Все это доступно как во время съемки, так и в процессе обработки видео.

Разные режимы для разных фото

В миниатюрном смартфоне предусмотрели несколько режимов для создания качественных фотографий:

  1. Режим Smart HDR 4 — способен легко определить в кадре до четырех человек и оптимизировать параметры съемки кадра для каждого из них.
  2. В режиме «Портрет» устройство использует шесть эффектов освещения и благодаря этому размывает фон вокруг, аккуратно выдвигая объект на передний план.
  3. Работая в приложении «Фото», можно использовать режим воспоминания. Он поможет создать слайдшоу с избранными снимками и добавить качественное музыкальное сопровождение.

Память и цена

К сожалению, на iPhone 13 mini цены в Украине пока неизвестны. Но по неофициальным данным модель на 128 ГБ будет стоить около 29 000 грн. Соответственно, с увеличением объема встроенной памяти повысится и цена. К продаже будут доступны модели на 256 и 512 ГБ.

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