Твой арсенал по борьбе с ковидом

Это как раз тот случай, когда проявление уважения к другим помогает защититься самому. Возьмем, например, ношение масок — одного из важнейших средств для борьбы с COVID-19. Ведь маска — не лекарство, а надежный способ защитить окружающих людей. Если человек кашляет или чихает, или у него есть подозрения на заражение коронавирусом, то надетая маска помогает повысить безопасность других. И это — научно подтвержденный факт.

Проведенные исследования показали, что даже простейшая трехслойная одноразовая медицинская маска способна помешать распространению почти 4/5 всех микрочастиц, которые выделяет наш организм. При этом ученые выяснили размеры коронавируса — они составляют от 0,1 до 0.14 микрон. Так вот: маска способна стать надежным фильтром даже для более мелких элементов — размером всего 0,007 микрон.

Давайте выясним, какие еще средства, кроме медицинской маски, должны быть в арсенале каждого человека для эффективной борьбы с ковидом.

Что должно входить в арсенал каждого из нас, чтобы не заразиться коронавирусом

Начнем с профилактических мер. Естественно, не обойтись без антисептиков и средств дезинфекции. Если регулярно обрабатывать ними кожу и убирать помещения, то такие действия станут результативным способом профилактики заболевания COVID-19. Более того, когда обработанной поверхности, ручки или другого предмета ранее касался зараженный человек, то подобные средства «перекочуют» в разряд мощного оружия. Ведь так можно избежать попадания инфекции в организм.

Кроме того, анализ результатов недавно проведенных клинических исследований позволил более точно оценить роль витаминов и полезных микроэлементов при профилактике и терапии ковида. Как оказалось, их значение ни в коем случае нельзя недооценивать. Практика доказала действенность приема таких комплексов и препаратов. Прежде всего следует обратить внимание на:

Витамин C, который усиливает рост и продуктивность клеток иммунной системы организма.

Витамин D, позволяющий укрепить иммунитет и реально препятствовать заражению человека COVID-19. Однако особую эффективность показал прием витамина D с целью снижения риска осложнений у уже заболевших людей. Добившись его нужной концентрации в ряде документально подтвержденных случаев удалось вылечить находившихся в крайне тяжелом состоянии пациентов.

Цинк, снижающий репродуктивную функцию коронавируса. Если избежать его нехватки в организме, это поможет укрепить иммунитет и в конечном счете помочь организму более уверенно противостоять коронавирусу.

Селен, который особо полезен тем, у кого в организме от рождения сформирован иммунитет к заражению ковидом. К тому же «сладкая парочка» цинка с селеном способствует снижению риска развития воспалительных процессов при заболевании Ковид-19, а также эффективно защищает легкие от поражения возбудителем инфекции.

Естественно, что сейчас, когда стала доступна вакцина от коронавируса, важно не пренебрегать возможностью обезопасить себя и своих близких. Многие с недоверием относятся к вакцинации. Однако медики убеждены, что появись возможность ее проведения раньше, удалось бы спасти не одну тысячу человеческих жизней.

Человек — существо разумное. А толпа — увы, нет

Не стоит забывать о соблюдении социальной дистанции, соблюдении правил личной гигиены и поведения в общественных местах во время пандемии. Многим кажется, что худшее позади. Однако коронавирус способен видоизменяться, появляются новые его штампы. К тому же с ослаблением карантинных ограничений стали активнее контакты между людьми, открылись границы с другими странами. Важно понимать, что опасность пока окончательно не миновала, и ни в коем случае не снижать бдительности. Стоит помнить, что часто наше здоровье находится в наших руках. Поэтому не стоит исключать собственный разум из арсенала средств по борьбе с ковидом.