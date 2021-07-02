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Как выбрать гигиенический душ со смесителем

02.07.2021 / 15:40
Как выбрать гигиенический душ со смесителем
Советы по выбору гигиенического душа со смесителем.

Если вы хотя бы раз в жизни сталкивались с капитальным ремонтом, то наверняка знаете, что ванная и санузел – это основная статья расходов. Почему? Все очень просто: ремонт в этих помещениях делается раз в 10-15 лет, так что к выбору сантехники, отделочных материалов и мебели нужно подходить максимально ответственно. Сегодня нам хотелось вы поговорить про гигиенический душ со смесителем. В современных санузлах он давно перестал быть роскошью, перекочевав в разряд ежедневно используемых удобств. Помимо своей прямой функции поддержки личной гигиены, гигиенический душ сильно упрощает процесс уборки, так как набирать ведра становится гораздо удобнее. А еще если у вас есть домашние животные, мытье лап из каторги превратится в любимое занятие. Вместе с экспертами shop.hansgrohe.com.ua мы подготовили пару советов по выбору гигиенического душа со смесителем, чтобы вам было проще определиться с его разновидностью.

Варианты установки

  • На стену. Исходя из названия ясно, что лейка гигиенического душа крепится на стену, а подключается к выходящим рядом трубам с водопроводной водой. Это классический вариант гигиенического душа, подразумевающий возможность подключения к холодной или горячей воде.
  • Объединенные раковина и душ. Это сильно ограничивает в возможности расположения унитаза, поэтому такой способ установки гигиенического душа подходит только для владельцев малогабаритных санузлов.
  • Унитаз с функцией биде. Это относительно новое изобретение в мире сантехники, еще не получившее широкое распространение в современных интерьерах. Здесь гигиенический душ встроен в ободок унитаза, то есть все, что нужно, – это сделать дополнительный подвод воды по специально подведенному для этого шлангу через смеситель без излива.

На наш взгляд, классический гигиенический настенный душ все же удобнее, проще и доступнее по цене. Но здесь уже каждый решает сам для себя, что ему предпочтительнее.

Варианты положения кнопки относительно лейки:

  • спереди корпуса;
  • сзади корпуса (на головке лейки);
  • переключатель потока на корпусе лейки;
  • без кнопки (для пропуска воды напрямую).

Дополнительные особенности смесителей с гигиеническим душем

Начнем с материала изготовления. Самыми популярными являются лейки из пластика и стали, немного дороже вам обойдутся латуневые. Но материал изготовления не так важен, как количество отверстий для подачи воды в самой душевой лейке. Гигиенический душ с простыми отверстиями – это классика, он прост в уходе и легко чистится от известковых отложений. Есть гигиенические души с силиконовыми насадками. Они гораздо проблематичнее в уходе, так как забиваются известковыми отложениями и чистятся очень сложно. Гигиенический душ с насадкой-аэратором тоже часто встречается в санузлах. Здесь обеспечивается наиболее равномерная подача воды, а значит, пользоваться им гораздо удобнее.

Надеемся, наши советы помогут вам выбрать комфортный и стильный гигиенический душ, который отлично впишется в ваш интерьер.

 

гигиенический душ со смесителем
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