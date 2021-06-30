Нерухомість, яка заробляє: обираємо ЖК для інвестування правильно

Інвестування в київську нерухомість – перспективний напрямок для тих, хто хоче зберегти, а в майбутньому ще й примножити капітал. Багато покупців прагнуть купити квартиру в Києві або підібрати комерційну нерухомість в кращих ЖК міста. Вибрані об'єкти можна використовувати особисто, здавати в оренду або продати. Таке майно не піддається інфляції, стає надійним капіталовкладенням, дозволяє отримати пристойний прибуток. Важливо тільки правильно його підібрати.

Як вигідно вкласти гроші: секрети правильного вибору новобудови Києва

Щоб вкладені кошти «працювали», важливо правильно підібрати об'єкт й вибрати в партнери перевірену компанію, звернути увагу на ряд інших важливих параметрів.

Вартість квартири: дешево – не завжди добре

Нерідко ціна стає тим фактором, на який всі готові рівнятися. Однак ніколи дешеві об'єкти не будуть символом якості. Краще віддати перевагу більш дорогої нерухомості, яку зводять з якісних матеріалів. Нерідко вона розташована біля транспортних вузлів, як Crystal Park Tower. Це сучасний житловий комплекс, який знаходиться біля метро та недалеко від центру, але буквально потопає в зелені (розташований прямо в парку).

Щоб заощадити, можна вибирати квартири на етапі зведення або закладки фундаменту.

Вибір на користь надійного забудовника

Ще одне важливе питання, що вимагає вирішення, особливо для тих, хто вибирає об'єкт на етапі будівництва. Вибір повинен припасти на тих забудовників, які успішно здали в експлуатацію різні об'єкти (до обумовленого терміну). Щоб правильно зробити вибір, слід:

відвідати будівництво та переконатися, що об'єкт продовжують будувати – він не заморожений;

відправитися на форуми за відгуками та рекомендаціями тих, хто вже став інвестором.

Покупцю важливо дізнатися, що саме говорять інші інвестори, які вже встигли вкласти гроші в будівництво житлового комплексу. Зробити це можна на спеціальних форумах, де спілкуються між собою покупці та представники забудовника. Останні можуть надати інформацію про хід будівництва, викласти в загальний доступ реальні фото об'єкта, плани та інші дані.

Вивчення документів

Потенційний інвестор завжди зможе відвідати відділ продажу з проханням надати для ознайомлення документи, які:

підтверджують право на будівництво;

встановлюють право власності на земельну ділянку (повинно бути зазначено, що дозволено будівництво багатоповерхового будинку).

Всі документи часто викладають у відкритий доступ на офіційному сайті забудовника. Якщо їх там все ж немає, рекомендовано відправитися у відділ продажу.