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Как сэкономить на заправке лазерных принтеров?

29.06.2021 / 13:38
Как сэкономить на заправке лазерных принтеров?
Обслуживание принтера – это отдельная графа расходов, как в крупном офисе, так и в случае с домашними аппаратами.

Помимо покупки бумаги требуется своевременная заправка принтера https://www.tonfix-service.in.ua/zapravka-kartridzhej. Дешевая бумага с высоким уровнем пыльности способствует загрязнению тракта печати, а также она плохо захватывается роликами, слипается. На бумаге лучше не экономить. Осталось выяснить, можно ли экономить на заправке картриджей.

Как нельзя экономить на заправке лазерных принтеров

Ни в коем случае нельзя экономить на тонере. От качества тонерного порошка зависит 50 % успешности заправки, остальные 50% – это навыки заправщика и соблюдение технологии. Если планируется самостоятельная заправка принтера, то лучше заранее позаботиться об оптовой покупке тонера – минимум один килограмм.

Не рекомендуется приступать к самостоятельной заправке картриджей, если пользователь заранее знает, что не сможет выполнить все технические нюансы. Например, не у всех владельцев лазерных принтеров есть вакуумные пылесосы или желание протирать лезвие дозирования спиртом.

Как сэкономить на заправке лазерного принтера

Многие пользователи забывают, что заправка картриджа – это сам по себе способ сэкономить на обслуживании печатной оргтехники. Экономить на том, что создано для экономии дело неблагодарное. Однако есть несколько советов, которые даже в этой ситуации позволяют сократить расходы на заправку без потери качества печати:

  1. Прошивка принтера. Эта услуга актуальна для владельцев принтеров марки Samsung, Dell, Xerox. На этих принтерах используются чипы, которые блокируют печать по завершению ресурса картриджа. Постоянная замена чипов – дополнительные расходы, которых можно избежать. Достаточно внести изменения в программное обеспечение устройства.
  2. Восстановление картриджа. После нескольких заправок в принтерах изнашивается фотобарабан. Эта деталь имеет ограниченный ресурс. Ее замена позволит использовать расходник повторно. В мастерской Тонфикс предусмотрена возможность замены изношенного лезвия дозирования, магнитного вала и ряда других деталей. Гарантия качества на все виды работ.
  3. Заправка картриджей силами специалистов. У мастеров есть станции очистки, тонерные пылесосы, смазка для контактов, а также бесценный опыт и знания. В сервис-центре Тонфикс картриджи заправляют с гарантией качества, при этом цены на услуги являются более чем доступными. Крупные офисы могут получить скидку при заключении договора на обслуживание, а при заправке более пяти картриджей выезд мастера не оплачивается.

Сэкономить деньги можно и на покупке картриджей. Сервисный центр Тонфикс https://www.tonfix-service.in.ua/ осуществляет продажу восстановленных и совместимых картриджей. Здесь можно по выгодной цене заказать любые услуги, касающиеся обслуживания лазерных принтеров, а также регулярно проводятся акции и скидки.

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