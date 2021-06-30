Советы по выбору походной палатки

Любите ходить в походы и ночевать на природе? Тогда вам нужна хорошая палатка, которая сможет выдержать и ветер, и мелкий дождь, потому что предугадать погоду бывает сложно. Загляните на сайт https://aquamania.ua, купить походную палатку в aquamania.ua сейчас можно по очень хорошей цене. Но здесь такой большой выбор палаток по разной цене, так как среди всего этого многообразия определиться? Мы подготовили пару советов, которые помогут внести ясность в этот вопрос.

Виды палаток:

Кемпинговые. Это большие и высокие палатки, стоять в которых можно практически в полный рост. Как правило, они оборудованы тамбурами и прозрачными "окнами", а также делятся на основные зоны: прихожую, спальню, кухню, гостиную. В такой палатке часто останавливаются на море, озерах и так далее. Для уик-энда на побережье в плане комфорта она подходит на все 100%.

Походные. Исходя из названия ясно, что такая палатка идеально вписывается в условия дикой природы и отдыха вдали от цивилизации. Она невысокая, то есть внутри можно только сидеть или лежать. Так как палатка компактная, она весит совсем не много и очень удобна в транспортировке.

Трекинговые. По стоимости они дороже, потому что предназначены для более опытных путешественников, передвигающихся на большие расстояния. Трекинговая палатка ультралегкая, устойчива к критическим ветровым нагрузкам и осадкам, а также легко собирается и разбирается.

Что насчет сезонности

Производители выпускают три вида палаток: летние, трехсезонные и зимние. Здесь уже каждый решает сам для себя, что ему предпочтительнее. Все зависит от времени года когда вы чаще ходите в походы и климатических условий региона вашего проживания. Летние палатки хорошо продуваются, но совершенно неустойчивы к ветру и осадкам. Трехсезонные, на наш взгляд, это оптимальный вариант в соотношении цена/качество для большинства походников. Но если вы покоряете заснеженные вершины и путешествуете чаще всего зимой, то лучше приобрести зимнюю или всесезонную палатку. По стоимости она дороже, но здесь есть смысл переплатить.

Размер палатки

Здесь рекомендуем отталкиваться от размеров туристического коврика и одного спального места. Минимальная ширина на одного человека это 60 см. То есть сколько ковриков по 60 см помещается в палатку, столько в ней и будет спальных мест. Палатку больше чем нужно брать можно, а вот меньше — нет.