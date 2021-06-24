Правильный уход за бородой: рекомендации от «ЦирюльникЪ Barbershop»

В былые времена бороду носили лишь жители села или представители элиты. Однако сейчас растительность на лице свидетельствует о статусе и вкусе вполне современного джентльмена. И всё же, перед тем как начать отпускать бороду, следует хорошенько подумать. Ведь за оригинальным и модным аксессуаром стоят ежедневный и порой хлопотный труд. А если лениться, то борода не только потеряет привлекательность, но и ухудшит внешность. О правильном уходе за бородой нам расскажут парикмахеры сети «ЦирюльникЪ Barbershop».

Ухаживаем за бородой правильно

Работа над внешностью предполагает каждодневную трату сил и времени. Также это затраты финансовые. Если вы собираетесь выполнять укладку дома, то сразу же приобретайте косметику, обойтись без которой практически невозможно.

Предпочитаете укладку от профессионалов? Визит в барбершоп или парикмахерскую также облегчит ваш кошелёк. Однако, если колоритная борода — страстная цель и вы смирились с перечисленными жертвами, то обязательно получите желаемое! Несколько несложных, но эффективных советов помогут преобразить вашу внешность в лучшую сторону.

Укладка: важные принадлежности

Воск

Им придаётся правильная форма в сложных местах. Воск чётко закрепляет пряди, фиксирует и стабилизирует их, делая послушными для последующих манипуляций.

Гель

Популярный компонент, применяемый многими модниками, которые тщательно следят за своей бородой. Гель — это и естественный блеск, и крепкая фиксация с утра до вечера. Купить этот косметический продукт можно в специальных магазинах или в барбершопах. Самое основное — перед покупкой геля изучите ингредиенты.

Бальзам

Необходимый косметический атрибут бородатого мужчины. Он полезен для здоровья. В его составе — витамины, масла и микроэлементы, способствующие повышению густоты, усилению роста и здоровья волос. Также он помогает моделировать бороду удобным способом, питает её по всей длине.

Грамотный уход: пошагово

Первое

Перед любым действием, которое нужно произвести, необходимо иметь чистую бороду. Оптимально приобрести шампунь из растительных ингредиентов. Мыть волосы нужно 3—4 раза в неделю, так как они быстро впитывают запахи и сплетаются. После промывания вытритесь махровым полотенцем, которое лучше всего подходит для этой цели.

Второе

По завершении мытья начинаем наносить бальзам. Важно применять косметику на натуральной основе, не вызывающую аллергию. Разумно расходуйте жидкость, исходя из длины волосяного покрова. Выдавите жидкость на руки, деликатно похлопывайте ими по бороде. Необходимо, чтобы она равномерно проникла в глубину волосяного покрова.

Третье

Теперь с помощью гребешка расчешите бороду сверху вниз и обратно. Это поможет распределить бальзам равномерно по всем волосам. Подождите пару минут. Пусть хорошо пропитаются бальзамом.

Четвёртое

В завершение зачешите волосы, начиная с висков и опускаясь до самого низа. Действуйте аккуратно, не прилизывая волосы. По окончании процедуры, если вы всё сделали правильно, волосы будут лежать аккуратно, в слегка распущенном виде. Загляните в зеркало и порадуйтесь — так должна выглядеть ухоженная борода!

Элегантность, брутальность, интеллигентность или богемный вид — всё это может подчеркнуть борода. Красивая и опрятная, она — украшение и отменный стиль для многих мужчин, например для вас.

А помогут получить это перечисленные выше советы и рекомендации. Уложить волосы можно дома или доверившись парикмахерам из барбершопа «ЦирюльникЪ Barbershop». Отменная стрижка и рюмочка бесподобного виски — бонусом!