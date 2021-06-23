Телевизоры Xiaomi — лучший выбор

А телевизор Xiaomi — это беспроигрышный выбор для тех, кто ищет технику с достаточно высокими показателями по демократичной цене. Интернет-магазин Стилус рассказывает, чем так хороши телевизоры Сяоми.

Отличное качество изображения телевизоров Xiaomi

Китайский производитель смог добиться прекрасного соотношения технических показателей телевизионных устройств и при этом сохранить их доступность широким массам. Телевизоры вписываются в разные размерные категории и могут иметь следующие параметры в зависимости от модели:

диагональ: от 32 до больше 60 дюймов;

разрешение: 3840х2160 4K Ultra HD (большие), 1366х768 HD (маленькие).

Экраны с LED подсветкой привлекают насыщенной и яркой картинкой. Даже на относительно маленьком телевизоре сохраняется подробная детализация, в том числе за счет обширной цветовой палитры, которая делает картинку натуральной и приятной для восприятия. Кроме того, экран такого типа экономит электроэнергию.

Многие экраны имеют матовое покрытие и могут как ставиться на полки или тумбы, так и подвешиваться на стены. Так их можно без проблем установить даже напротив окна, заняв пустующую стену и не беспокоясь о бликах, что сразу снимает рамки размещения телевизора Xiaomi в комнате.

Преимущества ТВ-устройств Сяоми

Постоянная конкуренция на рынке техники подталкивает производителей применять все больше полезных технологий, оснащать устройства дополнительными функциями, чтобы пользователю было комфортнее и приятнее использовать продукт. Телевизоры Xiaomi получили ряд преимуществ, за которые их любят и ценят:

Оптимальные параметры. Модельный ряд предлагает как большие, так и маленькие устройства с отличными характеристиками и качеством изображения. Среди них можно подобрать как большой агрегат для просторной гостиной, так и компактный вариант для детской. Обширные варианты подключения. Модели телевизоров Xiaomi могут подключаться к другим устройствам и к интернету проводными и «воздушными» способами. Bluetooth и Wi-Fi — самые легкодоступные варианты подсоединения. Но кроме них, применяются разъемы USB, HDMI, Ethernet и другие. Приятный дизайн. Безрамочные экраны позволяют наслаждаться картинкой, не отвлекаясь на границы. Также современные агрегаты оснащены тонкими, незаметными ножками, а отсутствие декоративных элементов дает возможность вписать каждую модель в существующий интерьер. Дополнительные функции. Различные вспомогательные функции расширяют возможности использования телевизоров Xiaomi. В том числе это могут быть модели со встроенным браузером и собственной оперативной памятью до 2 Гб. Большинство ТВ способны работать как монитор для ПК или ноутбука и оснащаются специальным игровым режимом, или же рассчитаны сразу на подключение к Sony PlayStation. Можно выводить разнообразный контент. На такие телевизоры можно вывести с других устройств практически любое видео, фото и аудиоконтент благодаря встроенным медиаплеерам и разным способам подключения.

Кому подходят такие телевизоры

ТВ Xiaomi — универсальные, подойдут в каждый дом или квартиру, так как имеют разные габариты и наборы функций. Небольшие недорогие модели отлично впишутся в комнату подростка в качестве игрового «монитора». А в гостиной можно обустроить домашний кинотеатр с телевизором с большой диагональю. В любом случае перед покупкой следует внимательно ознакомиться с характеристиками подходящих моделей, чтобы подобрать самый оптимальный вариант.

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