Чем и как правильно шприцевать подвеску квадроцикла?

Мотовладельцам настоятельно рекомендуется шприцевать подвеску квадроцикла как можно чаще, особенно, после контактов транспортного средства с жидкостью или грязью. Все дело в том, что смазочный материал, размещенный в функциональных узлах подвески, вымывается довольно быстро. И не важно, решили вы купить квадроцикл дешево или взять топовый аппарат. Нехватка смазки неизбежно приводит к преждевременному износу запчастей, а также к различного рода поломкам транспортного средства.

Выбор шприца для подвески квадроцикла и порядок выполнения работ

Прежде, чем приступить к работе, вам потребуется приобрести следующие материалы:

шприц для шприцевания. Удобнее всего использовать изделия не с тремя, а с четырьмя лепестками на наконечнике. Внутри также должен быть специальный уплотнитель из резины;

смазка. В целом, подойдет практически любая, предназначенная для шприцевания подвески мототехники. Чем качественнее и надежнее смазочный материал, тем реже придется выполнять данную процедуру.

На шприцевание подвески квадроцикла обычно уходит около часа свободного времени. Делать это нужно в следующем порядке:

Обнаружение точек шприцевания. Их можно обнаружить как при визуальном осмотре подвески, так и с использованием руководства по эксплуатации вашей модели транспортного средства от производителя. Чаще всего масленки размещаются в функциональных узлах, а потому найти их не составит труда; Надеваем наконечник на масленку. Стоит отметить, что надевать его намного проще, чем снимать. Если все выполнено правильно, то вы услышите характерный щелчок. Убедитесь, что смазка поступает внутрь компонента и сделайте три-четыре качка шприцем. Снимите наконечник, ослабив его качками из стороны в сторону. Если во время шприцевания подвески квадроцикла смазка не поступает в масленку, то на это может быть несколько причин:

внутри компонента образовался засор в виде закисшего шарика. Потребуется выкрутить и прочистить тавотницы;

перед работой необходимо немного ослабить затяжку обрабатываемого узла. После завершения шприцевания не забудьте снова плотно затянуть ее.

Когда не хочется тратить деньги на специальный шприц, можно использовать медицинский, но с большим диаметром.

Какой смазкой шприцевать подвеску квадроцикла Авантис?

Чем качественнее смазка для шприцевания, тем дольше проживут функциональные узлы подвески вашего квадроцикла. Экономить на смазочном материале нет большого смысла, поскольку чем дешевле масло, тем чаще придется его обновлять. Следовательно, у более дорогой и качественной смазки будет гораздо меньший расход.

Современные производители мототехники предоставляют владельцу квадроцикла рекомендации по выбору наиболее подходящего смазочного материала, которым лучше всего следовать. Именно в подвеске смазку желательно менять как можно чаще, поскольку она загрязняется и изнашивается намного быстрее, чем другие компоненты мототехники.

Где купить смазку и шприц для шприцевания подвески квадроцикла?

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