Модная мужская куртка в 2021-м году

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Виды популярных мужских курток

Несмотря на то, что перечень видов достаточно большой, мы постарались для вас собрать только те, что пользуются особой популярностью либо начинают её набирать.

В первую очередь хотелось бы выделить:

Кожаные куртки;

Ветровки;

Зимние пуховики и парки;

Джинсовки;

Куртки Soft Shell;

Стеганки;

Бомберы.

Модные мужские куртки

Одними из самых популярных и востребованных моделей остаются кожаные куртки. Причем из кожаных может быть только название – современные технологии позволяют производителям создавать материалы, очень близкие по своим свойствам натуральным. Это делает данную модель еще более доступной и популярной. В одно время кожаные куртки считались олицетворением протестных движений и борьбы за независимость. Сегодня концепция сохранилась, но упор сделан на брутальность.

Ветровки предназначены для того, чтобы оберегать вас от легких порывистых ветров или небольшого количества осадков. Это демисезонная вещь, которая рассчитана на резко меняющиеся погодные условия. На сегодняшний день ветровки являются одним из главных атрибутов спортивного гардероба.

Зимние куртки чаще всего представлены в двух видах: классического пуховика и удлиненной парки. Каждая из этих курток имеет свои преимущества перед собой. Например: длинный фасон парки закрывает большую площадь тела, прикрывая вас практически до коленей, что несомненно является большим плюсом; но об этом вы даже не вспомните, если являетесь владельцем авто – постоянные посадки и вылазки из машины куда проще осуществлять в короткой куртке.

Джинсовки – о них мы вспоминаем, когда на улицах потепление. С помощью этих курток можно создать очень стильный образ, который привлечет большое количество внимания.

Модели Soft Shell, являются примером того, как в компактной легкой куртке может скрываться огромный потенциал. Технология, по которой производится данный вид куртки, позволяет создать максимально теплую вещь, оставаясь удобной и компактной.

Стеганки могут быть осенними или демисезонными. Чаще всего их используют взрослые мужчины. Во времена Британской Империи подобные вещи носили аристократы.

А вот бомберы относительно стеганок считаются довольно молодой моделью, которая пришла к нам из воздушной авиации.

Правила выбора мужской куртки

Выбирать подобную вещь всегда крайне сложно, особенно, когда вы не имеете ни малейшего представления о том, что вам нужно.

Как бы там ни было, старайтесь учитывать в первую очередь практичность и надежность куртки, а только потом ориентируйтесь на её внешние качества.