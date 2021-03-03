Как правильно носить ордена и медали?

Наградные медали и ордена, полученные за особые заслуги перед государством, являются доказательством особого статуса человека в обществе. Знаки отличия носят не только военные, но и гражданские лица, ведь присвоение почетного звания производится не только за победы в бою, но и в честь весомых достижений на службе.

Ордена и медали: правила размещения на одежде

Перечень наград, которые разрешено носить с парадной формой, утвержден Приказом Министерства обороны Украины № 606 от 20.11.2017 г. Согласно ему, с парадной формой одежды разрешено надевать государственные награды, в числе которых главными считаются:

«Золотая Звезда»;

орден Государства;

звание Героя Украины.

Что касается размещения названных знаков отличия, то высшие награды в стране принято крепить на правой полочке кителя или мундира. Все прочие ордена и медали, которых обладатель удостоен за особые заслуги на службе или достижения, следует носить на левой стороне одежды. Порядок расположения и расстояние также регламентируется Приказом. При ширине ленты 28 мм в одном ряду может быть 5 единиц, тогда как при ширине ленты 35 мм в одном ряду следует носить 4 знака отличия. Расстояние между рядами изделий на колодках не может превышать 15 см. При прикреплении орденов и медалей следует придерживаться «старшинства» – выше всех следует носить государственные награды более высокого статуса. При выборе порядка расположения знаков отличия следует придерживаться единого правила: ордена крепятся выше медалей. Согласно порядку, место наград, полученных за заслуги в иностранных государствах, всегда ниже отечественных знаков отличия. К центру груди прикрепляют награды, статус которых выше.

Варианты крепления наград и орденских лент к одежде

Медали и ордена, которые крепят на кители и мундиры, могут иметь несколько вариантов застежек. Одной из наиболее популярных сегодня считается застежка «бабочка» или «баттерфляй». Соединение включает в себя иглу и цангу. Прикрепление такого типа считается наиболее надежным, и позволяет надежно зафиксировать награды, изготовленные из сплавов металлов (отличающиеся по весу от изделий из прочих материалов). Нагрудные знаки о присвоении почетного звания также могут пристегиваться при помощи металлической булавки или магнитной ленты. Современные медали, которыми награждают государственных деятелей и лиц, имеющих заслуги перед государством, на повседневной одежде принято заменять орденскими лентами. Колодки, расположенные в верхнем ряду, принято выравнивать по верхним краям лент нижнего ряда. Прикрепление орденских лент следует производить слева направо в порядке старшинства, начиная с высшей из них.