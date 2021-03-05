Как правильно выбрать мужские джинсы: гид по моделям

Каждый мужчина стремится выглядеть стильно. Мода не стоит на месте и развивается все стремительнее. Даже повседневная одежда в стиле кежуал постоянно меняет свои тренды. Мужские джинсы — это не просто рабочая одежда, как было раньше. Сегодня они встречаются в гардеробе каждого и давно стали культовыми среди населения всех возрастов. Благодаря тому, что джинсы изготавливаются из разных по плотности натуральных материалов, в них комфортно в любую погоду.

А разнообразие фасонов и моделей брюк можно легко сочетать с:

футболками;

толстовками;

рубашками-поло;

трикотажными джемперами;

вязаными свитерами;

классическими рубашками.

Какой бы из стилей вы не выбрали, офисный, спортивный или вечерний, вы будете выглядеть отлично. Все зависит от предпочтений.

Какими бывают мужские джинсы

Уже очень много лет джинсы являются одним из самых удобных видов брюк. С развитием моды расширяется и разнообразие моделей. Рассмотрим основные виды брюк.

Они бывают:

зауженные, требующие подбора определенного образа, чтобы выглядеть хорошо;

прямые, являющиеся самым универсальным вариантом;

клеш, встречающиеся крайне редко.

Кроме этого, большую роль играет посадка. Она бывает со средней, завышенной или заниженной талией.

Таким образом, чтобы понимать, какие модели подойдут вашей фигуре, рассмотрим пять основных видов мужских джинс:

Slim.Такой вид одежды используют мужчины с пропорциональным телосложением. Loose. Это мешковатые брюки, способные скрыть недостатки фигуры. Classic. Брюки с идеальным фасоном, подходящим любому. Они присутствуют во всех коллекциях. Легко сочетается со свитерами и рубашками. Skinny. Они изготавливаются для мужчин со стройной и худой фигурой, поскольку плотно прилегают по ней. Relaxed. Подходящий всем фасон, который лучше всего подходит на повседневную носку.

Выбирайте джинсы обращая внимание на крой, общий пошив, стиль и качество ткани.

Подбор джинсов

Внимательно осмотрите ткань и цвет. Проведите рукой по материалу. Их качество подтверждается плотностью и наличием шероховатости. Прежде чем приобретать товар, нужно проанализировать свой гардероб и представить, как и с чем вы будете носить одежду. Брюки должны сидеть по фигуре, а верх сочетаться по стилю. Благодаря этим небольшим подсказкам вы сможете легко выбрать подходящий именно вам фасон. Чтобы определить подлинность изделия, необходимо проверить этикетку. Она должна быть изготовлена из натуральной кожи. На собачке или молнии должен быть логотип или аббревиатура производителя. Торчащие нитки, неровные швы и заедающая молния являются признаками брака или некачественного товара.

Чтобы быть стильным выбирайте брюки опираясь на следующие параметры:

Штанина должна сидеть по длине. Сами джинсы — соответствовать вашему типу фигуры. Фасон и цвет верха должны сочетаться. Стрейчевые ткани лучше избегать, поскольку они растягиваются не только в длину, но и в ширину. Стразы и заклепки быстро отваливаются, а главное подходят не каждому.

Соблюдая эти простые правила и рекомендации по уходу за изделием, вы сможете всегда оставаться на стиле.

Уход за джинсами

Если вы приобрели товар, который сел идеально по фигуре, но штанины длинноваты, то перед походом в ателье лучше всего постирать изделие. Это нужно для того, чтобы ткань «подсела». Перед стиркой изучите ярлычок, на котором указана информация по уходу. После «водных процедур» избегайте сушки под прямыми солнечными лучами, иначе велика вероятность выцветания ткани.

Если процесс происходит в сушилке, необходимо установить минимальный температурный режим. А при использовании утюга, гладить можно только чуть влажные джинсы с изнаночной стороны на минимальной температуре.

Лучше всего избегать частых стирок, тогда брюки прослужат вам не один год и не потеряют свой товарный вид.