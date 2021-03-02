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Планшеты с памятью 128 Гб: отличные помощники для учебы, бизнеса и развлечений

02.03.2021 / 08:49
Планшеты с памятью 128 Гб: отличные помощники для учебы, бизнеса и развлечений
Планшеты с памятью 128 ГБ: Lenovo, Huawei, Samsung. Мобильные и удобные помощники для бизнеса, учебы, развлечений, работы, серфинга в интернете и других задач.

Планшеты – удобный инструмент для выполнения разных задач, от чтения электронных книг и серфинга в сети, до дизайна и просмотра фильмов. На что еще способны эти функциональные устройства и почему стоит делать выбор в пользу планшетных ПК с большим объемом памяти.

Несколько «За» в пользу покупки планшетного устройства

Одна из самых сильных сторон планшетов – это мобильность. С легким и компактным гаджетом можно устраиваться на диване и смотреть фильмы, он незаменим на презентациях и других деловых мероприятиях, с ним вы остаетесь на связи в любой обстановке, поскольку планшетный ПК – это еще и телефон.

Что еще можно делать с помощью планшета

Вариантов множество, вот лишь несколько примеров:

  • работать с дизайнерскими программами, в том числе с помощью стилуса;
  • проверять почту и бороздить просторы интернета;
  • просматривать и редактировать документы, графики и чертежи;
  • играть (мощные девайсы справляются с современными играми);
  • читать электронные книги (использовать вместо читалки);

По сути, планшет представляет собой мобильную версию ноутбука, но именно благодаря компактным размерам пользоваться таким устройствам в разных обстоятельствах гораздо удобнее – на презентациях, в автомобиле, в путешествиях (легко помещается в рюкзак и любую сумку) и даже дома.

При выборе планшетного ПК нужно смотреть на основные характеристики: производительность, размер экрана, функционал и пр. Хорошим выбором станет планшет с памятью 128 гб, благодаря увеличенному объему хранилища вы сможете создавать коллекции фильмов, сериалов, музыки и фотографий, а также сохранять другие «тяжелые» файлы, не переживая о том, хватит ли на устройстве места.

Примеры планшетов разных брендов с объемом памяти 128 Гб

В недорогом сегменте можно выбрать Lenovo Tab M10 Plus FHD 4/128GB. Это удобный и практичный планшет второго поколения (семейства M10). Пользователи отмечают следующие плюсы:

  • хорошая производительность (для своей цены планшет очень шустрый);
  • продолжительная автономная работа;
  • привлекательный дизайн;
  • качественный экран, большой объем памяти.

Планшетный ПК оснащен 10,3-дюймовым FHD краном.

В качестве примера более мощного устройства можно привести Huawei MatePad Pro 6/128GB с 10,8-дюймовым безрамочным экраном. Большой дисплей удобен для работы и развлечений – фильмы, игры, графики, таблицы и т.д. Модель оснащена стереодинамиками, двумя камерами на 8 и 13 Мп.

Пользователи отмечают плавный графический интерфейс Huawei MatePad Pro 6, быструю работу, громкие динамики, ускоренную зарядку и другие плюсы. В целом отзывы положительные.

И еще один пример планшета с памятью128 GB – Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Южнокорейский бренд входит в рейтинги самых популярных производителей планшетных устройств, создавая интересные и функциональные модели. Данный аппарат не стал исключением, его оснастили большим 12,4-дюймовым экраном Super Amoled и мощным мобильным чипсетом Qualcomm Snapdragon 865 +.

Выбирайте свой планшетный ПК, ориентируясь на потребности. Кому-то нужен бизнес-инструмент, кто-то ищет девайс для игр, другие подбирают планшетник для путешествий или учебы. По возможности делайте выбор в пользу устройств с большим объемом памяти, чтобы не переживать за свободное место для файлов.

планшет с памятью 128 гб
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