Каким рукоделием заняться на досуге

Причем с современным ассортиментом товаров для этого можно подобрать хобби себе по душе. Но что же выбрать, с чего начать? Определиться не так легко из-за большого выбора. Специализированные магазины предлагают много направлений. Пришло время определиться, ведь рукоделие помогает расслабиться и реализовать свой творческий потенциал.

Вышивание – поддержка традиций

Создание на полотне узоров издавна известно в нашей стране. Мамы, бабушки, прабабушки занимались таким рукоделием значительно больше, нежели мы сейчас. Но постепенно мода на вышитые вещи возвращается, хотя и не так стремительно, как того заслуживает. На сайте https://igolochka.com.ua/ можно найти много заготовок и наборов для создания сувениров, картинок и целых полотен с помощью нитей и иголки.

Еще одно направление, которое относят к традиционному, – это вышивка бисером. Изделия, изготовленные в этой технике, выглядят очень оригинально, они объемные. Такой эффект создается за счет использования бусин, возвышающихся над поверхностью полотна. Если раньше бисером зашивали преимущественно картины, то сегодня есть большое разнообразие изделий:

салфетки;

рушники;

блузы;

игрушки, в том числе елочные.

Эти 2 варианта рукоделия, пожалуй, самые простые и доступные. К тому же ими можно заниматься, когда есть буквально 1 час свободного времени в день. Научиться вышивать может каждый.

Вязание – занятие не только для бабушек

Искусству вязания больше 4 тысяч лет, пришло оно к нам из Египта. Существует много способов и предметов, которые можно создавать. С помощью нитей и второго приспособления (обычно это спицы или крючок) можно связать что угодно – одежду, украшения, игрушки и т. д. Разнообразие узоров и техник поражает. Результат мастерского вязания – это истинный рукотворный шедевр. Причем данный вид рукоделия популярен среди любителей пополнить свой бюджет, ведь ручная работа очень ценна, дорого стоит.

Рисование по дереву

Тоже очень увлекательное занятие, которому можно научиться. Но на это нужно тратить определенное время. Производители предлагают много холстов для создания красивых сувениров своими руками. К примеру, разрисовка деревянной заготовки. Это вполне можно делать вместе с детьми. Подобное интересное времяпрепровождение поможет разнообразить досуг.

Декупаж – искусство из Франции

Всем, кто не хочет слишком долго осваивать техники и постигать мастерство, может подойти декупаж. С французского это слово переводится как «вырезать». Техника заключается в использовании отдельных элементов бумажных салфеток для создания своеобразной аппликации, коллажа. «Холстами» для этого служат разные предметы – пасхальные яйца, рамы зеркал, шкатулки, мебель и даже посуда. Правда, украсив в такой технике, к примеру, тарелку, по прямому назначению ее использовать уже не получится.

Типов рукоделия еще много: батик, бисероплетение, темари, квиллинг, скрапбукинг, фелтинг и другие. При желании можно подобрать что-то себе по душе.