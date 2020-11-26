Где купить газовый котел в Украине для частного дома?

У кого-то нет опыта обустройства системы отопления, кто-то никогда не использовал газовое оборудование. Чтобы упростить покупателям выбор, мы сформировали небольшие практические рекомендации, опираясь на которые вы легко подберете оптимальную технику.

На какие категории делятся бытовые газовые котлы, какие технические характеристики влияют на производительность, а какие – на простоту установки? Чем руководствоваться, изучая предложение украинского рынка?

Основные типы газовых котлов отопления

Формат топочной камеры определяет функциональность, производительность и КПД котла, поэтому его нужно учитывать в первую очередь. Плюс от конструкции зависит тип дымохода, что накладывает на пользователя определенные ограничения (для квартиры допустимо использование только аппаратов с герметичной камерой, сочетающихся с коаксиальным дымоходом). Если вы столкнулись с подобной проблемой, вы можете недорого купить газовый котел в Украине в интернет-магазине leyka.com.ua, выбрав оптимальный тип камеры сгорания.

Самая популярная разновидность газовых отопительных котлов – дымоходная. У них открытая газовая горелка со змеевиком, расположенным под ней. За счет естественной тяги такие котлы отопительные газовые используют кислород для горения из прогреваемого помещения. Поэтому ключевым условием для их безопасной эксплуатации является наличие котельной с хорошей вентиляцией. К ним стоит присмотреться при ограниченном бюджете и если дом оснащен дымоотводом длиной не менее 5 метров.

Бытовые газовые котлы турбированные

Котлы с герметичной топкой более универсальные и подходят для эксплуатации в квартирах. Их внутренняя конструкция представляет собой газовую форсунку с удвоенными стенками блока, между которыми циркулирует вода. Забор воздуха для горения производится извне. Для этого в системе есть соответствующие каналы, а нагнетание осуществляется благодаря турбине. Чем турбированные модели превосходят дымоходные – их основные преимущества:

меньшее потребление газа;

гарантия стабильной тяги при перепадах давления;

совместимость с компактным коаксиальным дымоходом;

элементарная установка;

отсутствие необходимости в организации котельной – захват воздуха производится с улицы.

Но, как и другие типы газовых котлов отопления, у турбированных моделей есть свои недостатки. Один из них – кроме газа, расходуемого на нагрев теплоносителя, они потребляют и электроэнергию, необходимую для работы турбины и всей электроники. Это также достаточно шумные аппараты за счет постоянно работающей турбины.

Парапетный газовый котел для отопления частного дома

Если же вам нужен максимально простой по своему наполнению котел, то обратите внимание на парапетные наименования. Их производят только украинские заводы с акцентом на специфические условия эксплуатации. Они полностью автономные и не зависят от электроэнергии. Характерный пример – газовый котел для отопления частного дома ATEM ЖИТОМИР-М АОГВ 7 СН. В нем используется многосекционная горелка для создания эффекта коврового пламени для ускоренного нагрева теплоносителя.

Все модели этой линейки также отличаются усиленной защитой от коррозии, наличием системы «легкий старт» для быстрого запуска и элементарным принципом подключения. В них также реализована усовершенствованная система защиты от оседания сажи – для этого в корпус встроены специальные турбулизаторы. Это также могут быть двухконтурные модификации, рассчитанные на подачу горячей воды для бытовых нужд.

Где цена газовых котлов в Украине самая низкая?

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