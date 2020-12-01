C Norfin любые прогнозы не страшны

К сожалению, климат в Украине подразумевает прохладную погоду большую часть года. Многие украинцы интересуются, какая же зима ждет нас в этом году. Ведь очевидно, что климат в последнее время сильно изменился, и отметку на столбике термометра предугадать очень сложно. В ход идут и народные приметы, и прогнозы синоптиков.

Уже с конца лета - начала осени метеорологи начали заявлять о том, что в этом году стоит ожидать довольно суровую зиму. Напомним, что предыдущая зима прошла под условным названием "Еврозима", для которой характерны: отсутствие снега, слякоть, дожди, а также температурные показатели около нуля градусов по Цельсию. Однако, в этом году синоптики прогнозируют большое количество снега и довольно продолжительные морозы. Так, официальные представители украинского гидрометеорологического центра погоды заявили, что в этом году не стоит расчитывать на европейскую зиму. По их прогнозам суровой зимы тоже ждать не стоит, будет что-то среднее между классической морозной зимой и лояльной зимой прошлого года. Звучит вполне оптимистично, ведь все мы соскучились по традиционным зимним забавам: играм в снежки, лыжам, конькам, лепке снеговиков и т. д.

Но встретить зиму нужно во всеоружии, в полном обмундировании. Речь идет о теплой подходящей одежде. Купить ее можно на сайте norfin.com.ua. Конечно, многие магазины сегодня предлагают довольно богатый выбор зимней одежды, но Norfin уже не первый год традиционно занимает первые строчки в соотношении: цена-качество. На сайте представлена одежда, обувь и аксессуары на все сезоны года, включая демисезон. Все изделия выполнены по современным технологиям из самых лучших материалов. Что касается зимней одежды, кроме курток, комбинезонов, здесь представлены также носки, шарфы, перчатки. Многие из них выполнены из натуральной мериносовой шерсти с небольшим добавлением синтетики. Шерсть в данном случае выступает как утеплитель, как материал, способный надолго сохранять тепло. При этом он не колется, не вызывает раздражений на коже ни у детей, ни у взрослых. Синтетика же помогает отводить влагу и делать вещи носибельными и очень комфортными.

Верхняя зимняя одежда производится в тандеме литовскими и финскими производителями. Она очень теплая и практичная. Более того, ее можно стирать в стиральной машине и не бояться, что она побледнеет, полиняет или испортится. Вся одежда бренда Norfin оппозиционирует себя как практичная, долговечная и качественная.

На сайте также можно купить термобелье. Это просто незаменимая вещь в любом зимнем гардеробе. Ее стоит одевать под привычные свитера, джемперы и рубашки в качестве ежедневного белья на зиму. Ведь неважно, какая нас ждет зима: суровая или дождливая и промозглая. В любую холодную погоду необходимо дополнительно утепляться. И сделать это проще всего с помощью термобелья Norfin. Оно очень мягкое и приятное на ощупь. Оно также выполнено по современным технологиям, благодаря которым кожа в нем не потеет, не испытывает никаких дискомфортных ощущений. Это белье совершенно незаметно под одеждой, зато создает дополнительный слой, сохраняющий тело в тепле. Естественно, без термобелья не стоит планировать и активный зимний отдых, типа лыж, охоты, рыбалки и обычных прогулок с детьми. Ведь болеть не хочет никто. Термобелье сведет эту опасность к минимуму. Более того, его также можно регулярно стирать и не переживать о том, что оно потеряет форму или свои свойства. Материалы Norfin долговечны.

Часто, в погоне за теплом и качеством, приходится смиряться с внешним видом зимней одежды. Однако, изделия Norfin сшиты, исходя из современных трендов. Они смотрятся очень стильно и для мужчин, и для женщин. Что касается зимних курток, они не добавляют фигуре дополнительных объемов и лишены дополнительного веса. Ведь часто в зимних куртках тяжело передвигаться из-за тяжести изделия. В данном случае материалы и утеплители невесомы и совершенно не сковывают движения при ходьбе. Тоже самое касается и зимней обуви. В сапогах Norfin вполне можно передвигаться, не снижая привычного активного ритма жизни.

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