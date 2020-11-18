Упражнения от сутулости с массажным валиком

На самом деле, кроме физического недостатка, заметного внешне, искривление позвоночника является основной причиной постоянных болей в спине. Неправильное положение позвонков наносит непоправимый вред организму и провоцирует сбои в работе сердечно-сосудистой системы, ЖКТ и прочих внутреннихорганов. Избавиться от распространенной проблемы можно при помощи применения специальныхприспособлений для самомассажа.

Искривление позвоночника и проблемы, связанные с этим

Искривление позвоночника (сутулость, кифоз или сколиоз) – заболевания, которые могут в короткие сроки ухудшить качество жизни человека. Следует отметить, что современная медицина может успешно излечивать большинство пациентов. Устранять последствия можно при помощи:

массажа, способного устранить зажатость и поставить на место позвонки;

упражнений, направленных на поэтапное напряжение и расслаблениемышц;

операций.

Выбор вида и методики лечения зависит от тяжести заболевания. Пренебрежение правилами, отсутствие контроля за осанкой во время длительного сидения или повышенных спортивных нагрузок может привести к дисплазии соединительной ткани между позвонками, проблемам с внутренними органами.

Первой стадией сколиоза принято называть сутулость. Заболевание легко увидеть со стороны. Все больные принимают вынужденную позу и имеют дугообразный изгиб позвоночника и сведенные вперед плечи.

Если при сколиозе или кифозе невозможно избавиться от проблемы без помощи врачей, то бороться с сутулостью можно самостоятельно. Для этого достаточно найти комплекс упражнений для исправления осанки и регулярно выполнять его. Ускорить выздоровление можно при помощи использования специальных массажных приспособлений.

Сутулости – нет: упражнение с массажным валиком

Отсутствие достаточной физической нагрузки на мышцыспины и вынужденная неправильная поза, спровоцированная длительным сидением за компьютером, приносят вред позвоночнику и становятся причиной сутулости.

Избавиться от сутулости можно при помощи коррекционных поясов и регулярных занятий, направленных на поддержание мышцспины в нормальном тонусе. Комплекс упражнений для исправления осанки состоит из нескольких этапов, каждый из которых направлен на расслабление определенной группы мышц.

Именно мышечная ткань, которая придет в тонус, даст возможность позвоночнику принять правильное вертикальное положение, поэтому наиболее популярные способы использования валика для прокаткиспины заключаются в упражнениях, направленных на укрепление мышц и фасций.

Проработать мышцы верхнего (грудного) отдела спины можно следующим образом:

Лечь на гимнастический коврик, расположив массажный ролик под областью лопаток. Согнуть колени, а затем поставить стопы на пол. Поднять тазовую часть, сцепив руки в замок за головой или скрестив их на груди. Совершить несколько коротких поступательных движений, медленно продвигаясь вниз в сторону крестца.

В процессе выполнения растяжки следует останавливаться и делать попеременные легкие наклоны туловища вправо и влево.

Приобрести валик для прокатки, который:

поможет расслабить мышцы, напряженные от долгого сидения,

позволит нормализовать кровоснабжение позвоночных артерий,

уменьшит расхождение подреберных и тазовых костей,

избавит от напряжениямышцспины,

даст возможность избавиться от провисающего живота,

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