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Как искать запчасти по ВИН коду?

19.10.2020 / 21:08
Как искать запчасти по ВИН коду?
Советы о том, как правильно искать запчасти по ВИН коду.

Даже если вы хорошо разбираетесь в автомобилях, поиск запчастей — это сложный процесс. Помимо того что на рынке много подделок, комплектующие должны подходить для конкретно вашей модели ТС. Одна и та же запчасть вряд ли станет и на Ладу, и на Volkswagen. Рекомендуем начинать искать запчасти по вин коду. Это максимально точный способ подбора с применением оригинальных каталогов запчастей.

Что такое ВИН код?

Простыми словами, это идентификационный номер вашего транспортного средства. ВИН код представляет собой уникальное сочетание цифр и букв, предоставляющее полную информацию об автомобиле. Наносят этот номер на шильдики, неразъемные кузовные части и шасси машины. ВИН состоит из трех частей по 3, 6 и 8 символов (всего символов 17):

  • WMI. Это международный индекс производителя, то есть географический регион, страна и конкретная марка авто.
  • VDS. Данные о комплектации, двигателе и других технических характеристиках ТС.
  • VIS. Это та самая уникальная часть ВИН кода, которая не повторяется дважды. В составе номера 8 символов, последние 4 из которых обязательно представлены числами. Это тоже информация о годе выпуска ТС и производителе.

Как найти запчасти по ВИН коду онлайн?

Многие из нас не располагают достаточным количеством свободного времени для поездки по сервисным центрам, авторынкам и официальным дилерам. Особенно, если машина сломалась и передвигаться приходится на такси или общественном транспорте. Именно поэтому 90% автовладельцев интересует вопрос: можно ли все это сделать онлайн? Конечно, можно. Для поиска запчастей по ВИН номеру вам понадобится всего лишь устройство для выхода в интернет и свободный доступ к сети. Заходите на сайт https://japan-cars.com.ua/pages/vin_zapros/ и описывайте нужные запчасти, вводя каждую деталь отдельно в новой строке и указывая необходимое количество. Если остались вопросы или нужна помощь с поиском запчастей по ВИН коду, на этом же сайте у вас есть возможность заказать обратный звонок. В ближайшее время менеджер свяжется с вами для консультации и уточнения деталей. На самом деле, процедура поиска автозапчастей несложная. Вам нужно только корректно переписать ВИН номер и не ошибиться с вводом остальных данных. Все остальное сервис japan-cars.com.ua сделает за вас.

Надеемся, мы хоть немного внесли ясность в процедуру поиска деталей по ВИН номеру и смогли чем-то помочь.

запчасти по вин коду
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