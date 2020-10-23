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Как получить микрокредит в Одессе

23.10.2020 / 07:34
Как получить микрокредит в Одессе
Когда срочно нужны деньги, в банк обращаться за помощью не имеет смысла, поскольку время рассмотрения заявки и принятия решения может длиться до 10 рабочих дней.

Единственным правильным решением считается подача заявки в микрофинансовую организацию.

Преимущества микрокредитования в SOSCredit

МФО появилось на рынке онлайн кредитования относительно недавно, но уже сейчас пользуется высокой популярностью среди заемщиков по всей территории Украины, включая Одессу. Это обусловлено наличием многочисленных преимуществ в компании. К наиболее значимым принято относить:

  • круглосуточная обработка заявок на выдачу кредита;
  • широкий диапазон при выборе кредитных средств – размер займа варьируется в пределах 100 – 15 000 грн.;
  • обилие доступных вариантов при погашении долговых обязательств;
  • возможность досрочного закрытия договора о кредитования;
  • при желании можно продлить срок кредитования;
  • квалифицированный саппорт, который функционирует в круглосуточном режиме, без выходных и праздничных дней.

Чтобы получить кредит онлайн на карту в Одессе, достаточно иметь под рукой паспорт. При возникновении каких-либо вопросов представители микрофинансовой компании готовы предоставить посильную помощь в решении различных проблем и дать исчерпывающую информацию. Благодаря этому заемщикам гарантируются максимально комфортные условия сотрудничества.

При невозможности своевременного закрытия договора о кредитовании, кредит готов пойти навстречу и предоставить дополнительно 3 дня без начисления штрафов и пени.

Оформление займа в SOSCredit в Одессе

Процедура несложная и включает в себя несколько ключевых этапов:

  1. Переход потенциального заемщика на официальный сайт кредитной организации в интернете.
  2. Регистрация личного кабинета. Процедура требует введение актуального номера мобильного телефона и уникального сложного пароля.
  3. Заполнение анкеты. В открывшейся форме требуется указать достоверные данные о себе, после чего проверить их на предмет выявления ошибок и опечаток. Важно знать, что даже одна неточность может послужить поводом получения отказа от выдачи микрокредита.
  4. Указание предполагаемого размера займа и срока действия договора о кредитовании.
  5. Подтверждение заявки.
  6. Получение положительного решения.
  7. Перечисление кредитных средств по указанным реквизитам банковской карты.

В большинстве случаев решение о выдаче займа принимается в течение первых 5 минут с момента подачи соответствующего решения. Что характерно, специалисты работают в круглосуточном режиме, поэтому время суток не оказывает воздействия на сформированный запрос.

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