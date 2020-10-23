Как получить микрокредит в Одессе

Единственным правильным решением считается подача заявки в микрофинансовую организацию.

Преимущества микрокредитования в SOSCredit

МФО появилось на рынке онлайн кредитования относительно недавно, но уже сейчас пользуется высокой популярностью среди заемщиков по всей территории Украины, включая Одессу. Это обусловлено наличием многочисленных преимуществ в компании. К наиболее значимым принято относить:

круглосуточная обработка заявок на выдачу кредита;

широкий диапазон при выборе кредитных средств – размер займа варьируется в пределах 100 – 15 000 грн.;

обилие доступных вариантов при погашении долговых обязательств;

возможность досрочного закрытия договора о кредитования;

при желании можно продлить срок кредитования;

квалифицированный саппорт, который функционирует в круглосуточном режиме, без выходных и праздничных дней.

Чтобы получить кредит онлайн на карту в Одессе, достаточно иметь под рукой паспорт. При возникновении каких-либо вопросов представители микрофинансовой компании готовы предоставить посильную помощь в решении различных проблем и дать исчерпывающую информацию. Благодаря этому заемщикам гарантируются максимально комфортные условия сотрудничества.

При невозможности своевременного закрытия договора о кредитовании, кредит готов пойти навстречу и предоставить дополнительно 3 дня без начисления штрафов и пени.

Оформление займа в SOSCredit в Одессе

Процедура несложная и включает в себя несколько ключевых этапов:

Переход потенциального заемщика на официальный сайт кредитной организации в интернете. Регистрация личного кабинета. Процедура требует введение актуального номера мобильного телефона и уникального сложного пароля. Заполнение анкеты. В открывшейся форме требуется указать достоверные данные о себе, после чего проверить их на предмет выявления ошибок и опечаток. Важно знать, что даже одна неточность может послужить поводом получения отказа от выдачи микрокредита. Указание предполагаемого размера займа и срока действия договора о кредитовании. Подтверждение заявки. Получение положительного решения. Перечисление кредитных средств по указанным реквизитам банковской карты.

В большинстве случаев решение о выдаче займа принимается в течение первых 5 минут с момента подачи соответствующего решения. Что характерно, специалисты работают в круглосуточном режиме, поэтому время суток не оказывает воздействия на сформированный запрос.