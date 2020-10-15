Как показать ребенку, что чтение может быть приятным?

Привить любовь к этому процессу можно при помощи выразительного чтения. На начальном этапе помогут познавательные и увлекательные красочные книжки для детей.

Зачем любить чтение

В 21 веке главную конкуренцию книгам создают компьютеры, смартфоны, планшеты. Если сегодняшние взрослые ждали вечера, чтобы посмотреть по телевизору единственный за день мультфильм, то современные дети имеют к ним доступ практически круглосуточно. Книги позволяют развивать мозг, воображение, заставляют думать и анализировать.

Человек должен уметь читать, чтобы получать знания и информацию. Книги позволят увереннее себя чувствовать в обществе. В конце концов, они позволяют интересно проводить время.

Давайте поговорим о том, как в мире гаджетов привить ребенку любовь к чтению.

Как влюбить чадо в чтение

Встаньте на один уровень с ребенком

Поймайте его состояние, узнайте, чего он хочет, что ему может быть интересно прочитать. Можно купить комиксы, они заинтересуют ребенка любого возраста.

Сядьте рядом с ребенком, обнимите его. Постарайтесь настолько организовать процесс, чтобы ему было приятно и комфортно.

Выразительное чтение

Пускай родитель начнет чтение вслух. Главное, читать четко и с выражением. Эмоциональным чтением вы вовлечете ребенка в мир фантазий и вдохновите его. Избегайте монотонности, которая быстро наскучит, и чадо захочет поскорее завершить процесс чтения, чтобы продолжить играть или смотреть мультфильмы.

Общайтесь с ребенком

В процессе чтения поддерживайте коммуникацию с малышом. Уточняйте интересно ли ему, как он относится к герою. Если вы заметили, что какое-то слово непонятно малышу, то прервитесь, чтобы его объяснить. Пускай ребенок будет максимально вовлечен в процесс.

Чтение ребенка

После того, как вы закончите свою часть, дайте почитать вслух вашему чаду. Пускай это будет маленький отрывок книги, но важный. Ребенку должно быть комфортно, поэтому ни в коем случае не давите на него.

Слушайте ребенка с интересом, старайтесь максимально выражать эмоции. Когда закончите с чтением, не забывайте имена героев. В течение следующего дня обсуждайте с ребенком то, что прочитали.

Разговаривайте о чувствах героев, а также о собственных ощущениях от прочтения. Таким образом у ребенка будет развиваться эмоциональный интеллект.

Продолжайте читать с малышом поочередно, пока он не проникнется этим процессом и не полюбит читать самостоятельно. Возможно, для этого понадобится прочитать несколько книг, а затем он сам начнет читать с неподдельным интересом!