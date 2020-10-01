Люди спрашивают: частые вопросы о винирах

Если это все, что вы знаете о винирах, не волнуйтесь, консультанты стоматологии 32Dent ответят на самые распространенные вопросы об этих микропротезах.

Винир – тонкая накладка, которая фиксируется на передней части зуба, чтобы устранить эстетические дефекты улыбки. Это американское изобретение, которое стало очень популярным во всем мире, и Украина не исключение. Сегодня установить виниры может любой желающий. Ответы на наиболее популярные вопросы о накладках на зубы помогут узнать самое интересное о винирах.

Из чего делают виниры?

Основа пластинки – материалы, которые максимально схожи по свойствам и внешнему виду с зубной эмалью: композит, медицинская керамика и диоксид циркония. Качественные виниры со стороны не отличить от природных зубов, если они не идеально ровные. Это не только «красивые штучки», но и прочные микропротезы: зубами можно жевать, как и раньше.

Сколько носятся виниры?

Срок использования пластинки зависит от материала в основе микропротеза. Меньше всего служат виниры из композитных материалов – 5–8 лет. Керамические пластинки используются дольше: от 10 лет. Самые долговечные – циркониевые виниры, которые прослужат минимум 15–20 лет. Это при условии правильного ухода за ротовой полостью и бережного отношения к зубам.

Зачем нужны виниры?

Предназначение этих пластинок – скрыть эстетические дефекты зубов: потемневшую эмаль, трещины и сколы, пигментные пятна. С помощью виниров можно убрать щели между зубами – тремы и диастемы. Помогут накладки, если зубы от природы слишком короткие, слегка наклоненные, выдвинутые вперед или назад.

Как виниры держатся на зубах?

Установка виниров происходит двумя способами: прямым и непрямым. Прямой способ предполагает изготовление пластинок прямо во рту пациента. Врач послойно наносит на переднюю часть зуба композитный материал и сразу формирует очертания зуба. Для установки потребуется один визит в стоматологию, процедура длится 40–60 минут.

Керамические и циркониевые виниры изготавливаются в зуботехнической лаборатории по слепкам зубов пациента. Предварительно врач обтачивает переднюю поверхность зуба и устанавливает пациенту временный винир, пока изготавливается микропротез. Готовая накладка после примерки надежно фиксируется на зубе специальным цементом, винир держится прочно, как коронка. Чтобы установить виниры непрямым способом, потребуется 1–2 недели и два посещения врача. Люминиры придется ждать дольше, до двух месяцев, ведь пластинки изготавливаются по индивидуальным слепкам в США.

Виниры и люминиры: в чем разница?

Люминиры – усовершенствованная разновидность голливудских накладок на зубы. Разница заключается в толщине микропротезов. Стандартные виниры толщиной с ноготь на руке: 0,3–0,5 мм, люминиры же еще тоньше: до 0,2 мм. А еще для установки ультратонких пластинок не нужно обтачивать переднюю поверхность зубов, это нетравматичная для зубов процедура.

На сколько зубов ставят виниры?

Ограничений нет: хоть на все. «Целевая аудитория» – зубы в зоне улыбки, которые видны собеседникам: 8–10 зубов на верхней и нижней челюстях. Как правило, виниры устанавливают на один или несколько зубов, расположенных подряд.

Можно ли отбеливать виниры?

Можно, но не нужно. Материалы, из которых делают накладки, со временем не окрашиваются и не меняют цвет, при условии регулярного и правильного ухода за зубами. Цвет пластинки может измениться, если микропротез расцементировался и красящие пигменты через трещинки проникли под винир. Но и в этом случае отбеливание зубов не поможет, нужно заменить пластинку.

Как ухаживать за винирами?

Уход такой же, как за здоровыми зубами: чистить дважды в день, после перекусов пользоваться лосьоном или зубной нитью. Раз в полгода посещать стоматолога для профилактического осмотра и профессиональной чистки зубов. И не испытывать накладки на прочность: не грызть сухарики, орешки, не щелкать семечки, кстати, не стоит этого делать и зубами без микропротезов.