Как правильно выбрать модель орто стелек

При этом в ежедневном режиме они испытывают постоянные нагрузки, в итоге часто подвергаются различным заболеваниям. Усугубляет проблему ношение неправильной обуви, которая не защищает стопы от деформаций, травм, растяжений

Стопы – фундаментальная основа человеческого тела. При этом в ежедневном режиме они испытывают постоянные нагрузки, в итоге часто подвергаются различным заболеваниям. Усугубляет проблему ношение неправильной обуви, которая не защищает стопы от деформаций, травм, растяжений и прочих проблем. Ортопедические стельки в Мариуполе помогут справиться с большинством проблем стоп без медикаментов и хирургического вмешательства. При этом эффективность использоваться изделий напрямую зависит от формы, размера, материала, типа стельки и прочих параметров.

Подобрать ортопедические стельки для профилактического ношения можно самостоятельно. При этом перед покупкой желательно пройти диагностику стоп. В наших салонах сканирование стоп пациентов проводится на современном оборудовании – плантоскопе или компьютерном сканере. Пройти обследование вы можете бесплатно в порядке живой очереди.

Преимущества ношения ортопедических стелек

Орто стельки в Мариуполе лучше покупать в специализированных ортосалонах. Только так вы можете быть уверены в качестве изделия, во всех заявленных параметрах и характеристикам. Мы готовы предложить покупателям только стельки от проверенных отечественных и европейских производителей, все товары сертифицированы и безопасны.

Ортопедические стельки воздействуют на стопы пациента по следующим направлениям:

Механическое воздействие. Супинатор позволяет распределить нагрузку равномерно по всей поверхности стопы, избежать зон с чрезмерным давлением, которые будут подвержены развитию натоптышей и появлению других проблем. Правильные стельки также снимают чрезмерную нагрузку с позвоночного столба. Рефлекторная функция. Поверхность ортопедических стелек неровная, имеют выступы, которые при ходьбе оказывают легкое массирующее воздействие на мышцы и биологически активные точки. В зоне улучшается кровообращение, устраняются застойные процессы, запускается метаболизм. Эволюционная функция. При ношении ортопедических стелек стопа погружается в «естественную» среду, так как выступы и изгибы имитируют необходимую природную поверхность. Такой переменчивый рельеф положительно влияет на походку и осанку.

Зачем носить ортопедические стельки

Подобрать и купить орто стельки в обувь вы можете в физических салонах в городе или через интернет-магазин. В магазинах покупателям доступны услуги в области изготовления ортопедических супинаторов на заказ.

К положительным эффектам от ношения ортопедических стелек можно отнести:

Уменьшение или полное избавление от болезненных ощущений в области стопы;

Борьба с болью и дискомфортом в области суставов и позвоночного столба;

Снижение чувства усталости в ногах, особенно при длительной ходьбе в течение дня;

Уменьшение частоты появления травм стоп и опорно-двигательного аппарата;

Замедление или полное прекращение развития различных деформаций;

Обувь изнашивается гораздо медленнее за счет правильного положения стопы и походки.

Ортопедические стельки могут применяться для профилактики, а также для лечения различных проблем. Подобная медтехника показана при пяточных шпорах, при появлении натоптышей в передней части стоп, при разной длине конечностей, в период восстановления после перенесенных операций и травм и пр.

Перед покупкой посетите врача-ортопеда. Медицинский специалист назначит необходимые обследования, чтобы поставить точный диагноз и подобрать наиболее подходящий вид медтехники для вашего конкретного случая.

Где купить орто стельки

Выбрать ортопедические стельки в Мариуполе вы можете через сайт компании Медтехника Ортосалон или непосредственно в торговых точках на территории города. Сотрудничество с нами выгодно из-за ряда преимуществ: