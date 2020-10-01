Как правильно выбрать модель орто стелек

При этом в ежедневном режиме они испытывают постоянные нагрузки, в итоге часто подвергаются различным заболеваниям. Усугубляет проблему ношение неправильной обуви, которая не защищает стопы от деформаций, травм, растяжений
Стопы – фундаментальная основа человеческого тела. При этом в ежедневном режиме они испытывают постоянные нагрузки, в итоге часто подвергаются различным заболеваниям. Усугубляет проблему ношение неправильной обуви, которая не защищает стопы от деформаций, травм, растяжений и прочих проблем. Ортопедические стельки в Мариуполе помогут справиться с большинством проблем стоп без медикаментов и хирургического вмешательства. При этом эффективность использоваться изделий напрямую зависит от формы, размера, материала, типа стельки и прочих параметров.
Подобрать ортопедические стельки для профилактического ношения можно самостоятельно. При этом перед покупкой желательно пройти диагностику стоп. В наших салонах сканирование стоп пациентов проводится на современном оборудовании – плантоскопе или компьютерном сканере. Пройти обследование вы можете бесплатно в порядке живой очереди.
Преимущества ношения ортопедических стелек
Орто стельки в Мариуполе лучше покупать в специализированных ортосалонах. Только так вы можете быть уверены в качестве изделия, во всех заявленных параметрах и характеристикам. Мы готовы предложить покупателям только стельки от проверенных отечественных и европейских производителей, все товары сертифицированы и безопасны.
Ортопедические стельки воздействуют на стопы пациента по следующим направлениям:
- Механическое воздействие. Супинатор позволяет распределить нагрузку равномерно по всей поверхности стопы, избежать зон с чрезмерным давлением, которые будут подвержены развитию натоптышей и появлению других проблем. Правильные стельки также снимают чрезмерную нагрузку с позвоночного столба.
- Рефлекторная функция. Поверхность ортопедических стелек неровная, имеют выступы, которые при ходьбе оказывают легкое массирующее воздействие на мышцы и биологически активные точки. В зоне улучшается кровообращение, устраняются застойные процессы, запускается метаболизм.
- Эволюционная функция. При ношении ортопедических стелек стопа погружается в «естественную» среду, так как выступы и изгибы имитируют необходимую природную поверхность. Такой переменчивый рельеф положительно влияет на походку и осанку.
Зачем носить ортопедические стельки
Подобрать и купить орто стельки в обувь вы можете в физических салонах в городе или через интернет-магазин. В магазинах покупателям доступны услуги в области изготовления ортопедических супинаторов на заказ.
К положительным эффектам от ношения ортопедических стелек можно отнести:
- Уменьшение или полное избавление от болезненных ощущений в области стопы;
- Борьба с болью и дискомфортом в области суставов и позвоночного столба;
- Снижение чувства усталости в ногах, особенно при длительной ходьбе в течение дня;
- Уменьшение частоты появления травм стоп и опорно-двигательного аппарата;
- Замедление или полное прекращение развития различных деформаций;
- Обувь изнашивается гораздо медленнее за счет правильного положения стопы и походки.
Ортопедические стельки могут применяться для профилактики, а также для лечения различных проблем. Подобная медтехника показана при пяточных шпорах, при появлении натоптышей в передней части стоп, при разной длине конечностей, в период восстановления после перенесенных операций и травм и пр.
Перед покупкой посетите врача-ортопеда. Медицинский специалист назначит необходимые обследования, чтобы поставить точный диагноз и подобрать наиболее подходящий вид медтехники для вашего конкретного случая.
Где купить орто стельки
Выбрать ортопедические стельки в Мариуполе вы можете через сайт компании Медтехника Ортосалон или непосредственно в торговых точках на территории города. Сотрудничество с нами выгодно из-за ряда преимуществ:
- Возможность купить медтехнику недорого за счет прямого сотрудничества с производителями;
- Доставка заказа по всей Украине в течение 1-2 дней после оформления;
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