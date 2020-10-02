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Как можно быстро прочистить канализацию?

02.10.2020 / 15:50
Как можно быстро прочистить канализацию?
Советы о том, как самостоятельно и быстро прочистить канализацию.

Трубы как всегда засоряются в самый неподходящий момент, когда нет возможности вызвать мастера или нужно срочно воспользоваться канализацией. Существуют ли методы действительно быстрой прочистки труб? Еще бы! Вместе с экспертами компании Труболюб мы подскажем вам пару хитростей, которыми может воспользоваться каждый.

Механические методы прочистки канализации

У всех есть дома вантуз? Специалисты компании Труболюб утверждают, что около 80% засоров легко устраняются именно им. Вантуз помогает быстро сдвинуть с места «пробки» в трубах и восстановить нормальную циркуляцию воды. Схема применения максимально простая: заполните раковину или ванну водой, поставьте вантуз к сливному отверстию и несколько раз нажмите на него. Далее нужно резко оттянуть ручку, извлекая засор вместе с водой и воздухом, находящимися в трубе. Повторять операцию нужно до того момента, пока вода не станет прозрачной и не начнет хорошо уходить в сливное отверстие. Если вантуз не помогает, тогда для устранения засора придется использовать сантехнический трос. Трос под рукой есть не в каждом доме, поэтому тут уже лучше обратиться к специалистам. На сайте trubolub.com.ua/blog/chem-i-kak-bystro-prochistit-kanalizacziyu/ можно оставить заявку на вызов сантехника для прочистки канализации.

Типы засоров:

  • Эксплуатационный. Простыми словами, это жир, прилипший к внутренним стенкам труб. Он задерживает волосы и мелкий мусор, который случайно мог попасть в раковину через отверстие слива.
  • Механический. Самый простой пример: влажные салфетки, которые часто бросаются в унитаз. Они не растворяются в воде, поэтому очень скоро в канализации образуется засор.
  • Непроходимость в сифоне. Сифон — это часть слива любой раковины, которая как раз и ограждает вас от неприятного запаха. Если сифон засорился, можно попробовать вылить в отверстие слива стакан кипятка или воспользоваться специальными порошками, использующимися для прочистки труб.
  • Техногенный. Он возникает исключительно по ошибке проектирования канализационных систем.

Если самостоятельно у вас не получается устранить засор в канализации, не рекомендуем пытаться откручивать трубы, чтобы их промыть. Лучше один раз прибегнуть к услугам квалифицированного специалиста и заплатить ему за вызов, чем потом долго тратиться на исправление последствий самостоятельного вмешательства в систему канализации.

прочистка канализации
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