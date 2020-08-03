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Принцип «Делайте хоть что-нибудь»

03.08.2020 / 11:31
Принцип «Делайте хоть что-нибудь»
Практически у каждого человека есть своя мечта.

Сбудется она или нет в значительной степени зависит от нас. Только вот с чего начать, и как превратить мечту сначала в цель, в намерение, а потом в реальность?

Устанавливайте личные рекорды, не оглядываясь на других

На пути к достижению цели не надо ни на кого оглядываться и с кем-либо соревноваться. Добивайтесь личных рекордов. Всех обогнать не удастся. Единственный человек, соревнование с которым – занятие полезное и приносящее реальные плоды, – это Вы. Создайте себе привычку каждый день хоть немного становиться успешнее. Ведь именно это будет означать Ваше движение к цели.

На пути к мечте придется овладеть "искусством пофигизма" и в этом вам поможет книга "Тонкое искусство пофигизма". Это не означает, что надо быть нигилистом и игнорировать все подряд. Но необходимо периодически взвешивать те ценности, которые зачастую являются стереотипами, и далеки от реальной картины успеха и счастья. Искусство заключается в умении разделять "личное" и "общепринятое", не оглядываться на других.

Делайте хоть что-нибудь

Можно правильно загадать желание, стараться визуализировать мечту, но если не начать действовать в направлении ее осуществления, то мечта останется мечтой.

Когда Вы сделаете первый шаг к реализации мечты, Ваша мечта автоматически превратится в намерение и начнет исполняться. Например, Вы мечтаете о поездке на море. Тогда начните собирать чемодан, и вы удивитесь, как Мироздание начнет помогать вам в вашем желании.

Представьте, что Ваш сосед просит Вас помочь ему сделать задание, в области которой Вы специалист. При этом он выполнил Ваши домашние дела, чтобы освободить Вам время. Согласитесь, что при таком раскладе Вам будет приятнее ему помочь.

Чем больше действий Вы предпримите для осуществления мечты, тем быстрее и больше помощи получите от Вселенной.

Действуйте и ощущайте себя счастливым вопреки всем трудностям. Принцип «Делайте хоть что-нибудь», описанный в книге Марка Мэнсона "Тонкое искусство пофигизма" https://bookssecondlife.com.ua/category/psikhologiya является отличной мотивацией.

Возьмите себе за правило чуть-чуть перерабатывать. Если Вы запланировали сделать 5 подтягиваний на турнике, то сделайте 6. Немного дополнительных усилий будут форсировать результат. А вот выполнять меньше намеченного не рекомендуется. Это программирует на неудачу.

Гордитесь собой, и не забывайте благодарить Мироздание

Обычно люди боятся радоваться и гордиться своим успехам. Может быть поэтому принижают свои достижения. Нужно хвалить себя за свои успехи, гордиться ими, тогда они будут приумножаться.

Научитесь разговаривать с Мирозданием и благодарить за помощь.

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