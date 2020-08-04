Как выбрать термоэтикетку для принтера: важные критерии

Являясь всего лишь расходным материалом, этикеточная лента для термопринтера способна оказать значительное влияние на срок службы печатающей головки. От нее зависит, насколько стойким получится графическое изображение. При правильном выборе термоэтикетки снижается стоимость эксплуатации печатающих устройств, в том числе весоизмерительного оборудования, автоматизированных касс. Эстетичные информативные этикетки привлекают внимание покупателя и стимулируют его к покупке.

На что обращать внимание при выборе

Современная промышленность выпускает расходники для всех существующих типов печатающих устройств с учетом условий хранения или эксплуатации товаров. В широком ассортименте представлены термоэтикетки для принтера на https://shop.reef.ua/, которые отличаются по видам, размерам и материалу изготовления.

Выбирая термоленту, следует обязательно учитывать ее характеристики и обращать внимание на качество. Рассмотрим эти критерии подробно.

Тип ленты и срок хранения товаров

В супермаркетах, на складах и предприятиях сферы услуг наиболее востребованы термоэтикетки двух типов: Thermо Eco и Thermо Top.

Изображение на Thermо Eco держится 2 месяца при условии, что влажность и температура все это время остаются неизменными. Благодаря низкой цене, это идеальная лента для принтера этикеток, используемого при маркировке товара с коротким сроком реализации.

За счет покрытия защитной пленкой, лента Thermо Top устойчива к повышенной влажности, низким температурам, УФ-излучению и другим негативным факторам внешней среды. Нанесенное на нее изображение сохраняется 6 месяцев и более. Это оптимальный вариант для маркировки продуктов питания, которые длительное время находятся в холодильниках и морозильных камерах. Если товары хранятся в помещениях с повышенной влажностью и перепадами температур, для них также можно купить Тоp.

Из чего производят ленты для принтера

Какая лента для принтера этикеток лучше: бумажная или полипропиленовая? Все зависит от типа маркируемой продукции, условий хранения и транспортировки. В интернет-магазине REEF имеются полипропиленовые термоленты, способные выдерживать серьезное воздействие со стороны окружающей среды. Они применяются для маркировки продукции, материалов, товаров, которые хранятся под открытым небом.

Также в продаже есть бумажные этикет-ленты. Они не такие стойкие и отличаются более низкой ценой. Изделиями из бумаги преимущественно маркируют товары, выставленные в торговом зале.

Самоклеящаяся бумага для принтера этикеток может быть матовой, глянцевой и полуглянцевой. Она используется для печати на термотрансферных принтерах. Графическая информация, нанесенная на такую этикетку, сохраняется более года. Изделия востребованы в логистической сфере, фармацевтике, строительной отрасли.

Выбор ленты по размеру

Исходя из ширины расходных материалов принтеры подразделяют на 2-, 4- и 6-дюймовые. На двухдюймовых принтерах печатают этикетки шириной до 58 мм, на четырехдюймовых — до 110 мм. Шестидюймовые предназначены для печати изделий шириной до 158 мм.

Что касается диаметра втулки, то он должен соответствовать используемой модели принтера. В сфере торговли востребованы втулки диаметром 40 мм.

Важный фактор — качество

Производители лент для принтера контролируют качество с целью не допустить деформаций и разрывов, но многое зависит и от условий хранения. Например, если термоэтикетка хранилась при высокой влажности, она может стать волнистой. При покупке проверяется срок хранения. Если товар просрочен, может пострадать качество печати. В этом случае нанесенная графическая информация будет нечитаемой. Ответственные производители, такие как «РИФ», гарантируют соответствие реализуемых изделий установленным стандартам.