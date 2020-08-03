Как General Motors осваивает аддитивные технологии

Согласно последней информации, GM рассматривает возможность использования 3D-печати не только в прототипировании, но и массовом производстве транспорта. Avto.pro, маркетплейс автомобильных товаров, смог узнать больше.

Прототип Corvette

По словам Кевина Куинна, руководителя отдела аддитивного дизайна и производства в GM, концерну удалось создать принтер для печати некоторых автомобильных комплектующих. Как считают специалисты, данная технология позволит создавать практически все детали нетрадиционным способом, она будет использоваться не только крупными автопроизводителями, но и небольшими частными фирмами. На данный момент ее возможности ограничены. К примеру, создать радиатор печки на Daewoo Lanos при помощи 3D-принтера возможно, но дорого, ведь деталь имеет слишком сложную геометрию. Изучением возможностей печати подобных деталей будет заниматься один из новых отделов GM, работающий в Центре аддитивной индустриализации. Перед инженерами и исследователями поставлены следующие задачи:

Удешевление аддитивных технологий;

Поиск решений для ускорения производства прототипов;

Освоение промышленной 3D-печати.

Центр добился определенных успехов. Как отмечает Куинн, новое поколение Chevrolet Corvette станет первым автомобилем GM, чей прототип был на 75% выполнен при помощи 3D-принтера. Прототипирование нового автомобиля является важным и дорогостоящим этапом разработки. 3D-печать позволит серьезно удешевить и ускорить создание прототипов, необходимых для выявления недостатков спроектированного автомобиля перед его запуском в производство.

Освоение новой технологии

Команда Центра устроила своеобразное соревнование с работниками завода GM в городе Боулинг-Грин, штат Кентукки. В GM отмечают, что напечатанные на принтере комплектующие использовались для сборки модели, незнакомой сотрудникам завода. Цель такого соревнования заключалась в оценке возможного ускорения производства новых моделей автотранспорта. Также было оценено общее качество готового продукта, наличие дефектов, зазоров и т.п. Качество модели с напечатанными деталями оценено как среднее, однако специалисты отметили возможность быстрой печати нужных деталей и устранения дефектов, что может быть полезно в массовом производстве.

Как отметил Куинн, сегодня можно говорить о возможности производства на 3D-принтере почти всех необходимых для сборки автомобилей комплектующих. В GM всерьез рассматривают использование данной технологии, но пока планируют освоить ее на тестовых версиях Chevrolet Corvette. Наибольшее опасение концерна вызывает сложность в контроле качества напечатанных деталей.

Возможности в производстве

GM нашел возможность лучше освоить перспективную технологию. В связи с эпидемией коронавируса COVID-19 производитель медицинского оборудования Ventec Life Systems обратился к GM с просьбой наладить производство комплектующих для вытяжной вентиляции, которая используется в больницах. Компания предоставила чертежи и модели. Спустя 24 часа Центр аддитивных технологий получил задачу и за 5 итераций (менее суток) создал новый прототип, его передали заводам GM в Индиане и Hamilton Medical в Неваде. Сам прибор был перепроектирован, а его основные характеристики улучшены. Справившись с задачей, специалисты приступили к печати отдельных комплектующих. Как говорят в GM, этот пример показывает, что благодаря 3D-печати автопроизводители смогут проектировать более совершенный транспорт и быстро разворачивать его производство.