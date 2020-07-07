Преимущества использования газобаллонного оборудования на авто, развенчание мифов о ГБО

Количество владельцев автомобилей с бензиновыми двигателями, которые решились перейти на газовое топливо, каждый год увеличивается на 20% и больше. В мегаполисах почти каждый десятый водитель использует или планирует устанавливать газобаллонное оборудование. Выгоды решения очевидны. Затраты на ГБО и работы по его установке окупаются уже через несколько месяцев в случае частых и длительных поездок. В дальнейшем благодаря использованию газа автовладелец тратит на 30%-50% меньше денег на топливо, чем обладатели машин с бензиновым мотором.

Неоспоримые преимущества перехода на газобаллонное оборудование

Установив современное оборудование для использования газа, владелец авто существенно снижает свои расходы, связанные с эксплуатацией транспортного средства. Так, заправка обходится почти в два раза дешевле. Если человек ежедневно тратил на бензин, скажем, 200 гривен, то за месяц с ГБО он сможет сэкономить 3000 гривен. За год и вовсе набирается солидная сумма, которая полностью покрывает все расходы, связанные с переоборудованием авто.

Наиболее оптимальным вариантом для украинских условий можно считать газобаллонное оборудование 4 поколения, которое не снижает эксплуатационные характеристики транспортного средства, при этом не так чувствительно к качеству газового топлива. Да и установка его обходится значительно дешевле дорогих аналогов, принадлежащих пятой генерации.

Мифы, связанные с использованием ГБО

По поводу газобаллонного оборудования ходит множество мифов, которые отпугивают владельцев автомобилей, желающих экономить на топливе. Следует разобрать их подробнее, чтобы понять, какова в них доля правды, и стоит ли принимать в расчет не всегда объективные аргументы.

5 главных мифов, касающихся ГБО:

установка газового оборудования требует внесения значительных изменений в конструкцию машины;

газовое топливо отличается повышенным октановым числом, из-за чего мотор быстрее приходит в негодность;

существенная потеря мощности двигателем при переходе на ГБО;

в салоне машины постоянно пахнет газом;

существенно сокращается объем свободного пространства в багажнике.

Эти утверждения имеют под собой определенные основания, но они не перекрывают тех экономических и эксплуатационных плюсов, которые получает водитель с установкой газовой системы. Изменения в конструкции не так значительны. Если же работа проводится опытными специалистами компании с заслуженной репутацией на рынке, то о последствиях вовсе можно не думать. К примеру, украинская компания Время Газа при установке газобаллонного оборудования на автомобиль выполняет все работы на уровне, приближенном к заводскому. Благодаря этому владелец транспортного средства сможет после модернизации и дальше продолжать его эксплуатировать в обычном режиме, не думая о каких-либо специфических поломках и дефектах.

Ускоренный износ двигателя и потеря мощности

Проблемы с двигателем могут возникнуть только в том случае, если водитель использует газовое топливо с октановым числом, которое ниже, чем рекомендует производитель оборудования. При соблюдении же требований изготовителя проблем не будет.

Потеря мощности настолько незначительна, что многими автовладельцами даже не ощущается. Миф можно считать пережитком прошлой эпохи, когда газовое оборудование устанавливалось в кустарных условиях. Начиная с 4-го поколения, ГБО перестало «душить» двигатель.

Запас газа и потеря свободного пространства в багажнике

Современные комплекты обеспечивают высокий уровень герметичности, благодаря чему в автомобиле больше не ощущается запаха газа. Если же водитель его почувствовал, то это говорит о неисправности, для устранения которой необходимо немедленно отправляться в специализированную мастерскую.

Сегодня в автомобиле при установке ГБО может применяться как классический цилиндрический баллон, так и тороидальный, который можно разместить на месте для запасного колеса. Такой вариант монтажа позволяет избежать существенного сокращения свободного пространства в багажнике.