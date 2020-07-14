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В чем преимущества полотенец-пончо для детей

14.07.2020 / 08:45
В чем преимущества полотенец-пончо для детей
Полотенце-пончо двустороннее, с внешней части оно выполнено из велюра, а внутренняя часть изготовлено из махры, которая прекрасно впитывает воду и не раздражает нежную детскую кожу.

Важно с самого раннего детства приучать ребенка к гигиене. Не всегда дети первого года жизни с удовольствием купаются в ванночке, некоторые по началу могут испытывать даже страх. Но именно купание малыша — лучшее завершение активного дня. А еще приятней после водных процедур завернуться в мягкое, нежное банное полотенце. Для самых маленьких прекрасным вариантом станут детские пончо-полотенца.

Полотенце-пончо — это большое полотенце с капюшоном, которое укрывает не только тело и ножки ребенка, но и его голову. Оно теплее, чем стандартное, площадь впитывающей поверхности у него больше. Так как у маленьких детей первого года жизни еще не так хорошо развиты процессы терморегуляции и они подвержены влиянию сквозняков, то после купания в теплой воде нужно обязательно прикрыть и голову. Как раз для этого в таком полотенце и предусмотрен капюшон.

Полотенце-пончо двустороннее, с внешней части оно выполнено из велюра, а внутренняя часть изготовлено из махры, которая прекрасно впитывает воду и не раздражает нежную детскую кожу. Это красивое изделие, которое одновременно хорошо промокает тело, впитывает влагу, согревает, к тому же дарит хорошее настроение яркими принтами.

Детское полотенце отличается от взрослого особенно мягким и пушистым ворсом, полностью натуральной нитью и высоким качеством. Если вы найдете полотенце-пончо с любимым мультипликационным героем ребенка или просто с красивой картинкой, малыш быстрее привыкнет к купанию. Для производства изделий используют бамбук, велюр, хлопок и махровую ткань.

Детское полотенце-пончо — практичная и даже незаменимая вещь для ребенка. Оно не только сделает купание более веселым и интересным, но и спасет от холодного ветра и палящего солнца на пляже. Так удобно укрыть ребенка большим и теплым полотенцем с капюшоном, защитив нежную кожу от неблагоприятных погодных условий.

Когда вы выбираете любые вещи для ребенка, важно думать о безопасности. Ткани должны быть натуральными, экологически чистыми, мягкими. Не должно быть жестких грубых швов с изнаночной стороны. Все красители должны быть стойкими и гипоаллергенными. Этим характеристикам соответствуют детские пончо-полотенца с капюшоном. Если вы хотите, чтобы ребенок купался с удовольствием, чтобы ему всегда было тепло и уютно, обязательно купите ему такое мягкое и комфортное полотенце. Яркие расцветки, красивые рисунки обязательно полюбятся ребенку.

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