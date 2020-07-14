Що таке шинка?

Цей продукт зазвичай має ніжний соковитий смак, він відрізняється щільною консистенцією. Шинка стане незамінною для багатьох страв, її використовують в салатах, роблять святкові нарізки, вона ідеально підійде для різної випічки і для піци.

Переваги шинки, як м'ясного продукту

Багато на сніданок люблять вживати хліб з шинкою. Цей делікатес можна придбати в інтернет-магазині, він стане відмінним доповненням для смачного сніданку, дозволить насититися. Вона має масу корисних властивостей, але перед його покупкою найкраще розібратися, які існують сорти, і з чого конкретно приготовлена.

Зазвичай вона має довгий термін зберігання, для цього її виготовляють спеціальним способом. Якщо раніше вважалося, що це тільки свинячий окіст, то сьогодні існує маса варіацій. Однак класична шинка-м'ясне блюдо, яке створено зі свинини різних сортів. Завжди можна зустріти варіант шинки з індички, курятини, можливо це кілька сортів м'яса, оброблених особливим способом.

Види шинки

На сьогоднішній день можна знайти масу таких видів, як сирокопчена, варена, варено-копчена формова консервована сиров'ялена. Найчастіше для приготування використовують спеціально оброблений свинячий окіст, який витриманий в розсолі, тобто спочатку її маринують, коптять і тільки потім вже трохи підмовляють у воді з прянощами.

Зазвичай відрізняється і колір цього виробу, він може бути ніжно-рожевим, може мати золотисту скоринку. У певних країнах буває абсолютно різною, тому треба точно знати, з чого саме створений цей продукт. Якщо ви хочете вибрати хорошу величину, то значить, що вона повинна бути щільною, важкою, однорідною, у неї повинен бути легкий приємний запах.

Як вибрати хорошу шинку

Смак повинен бути в міру пряним, не повинно мати ніяких різких смаків. Суха поверхня й чиста, оболонка повинна щільно прилягати. Під оболонкою може знаходитися трохи желе або розплавленого жиру. На зрізі повинні бути видні м'ясні волокна. Якщо ж поверхня занадто волога і слизька, то швидше за все продукти неправильно зберігався або були порушені умови зберігання.

Якщо ж колір занадто яскраво рожевий, то в ній багато нітрату натрію або ж якихось барвників. Якщо ви бажаєте придбати якісну шинку, то найкраще звертатися в інтернет-магазин, де представлені кращі товари з м'ясокомбінатів України. Вони проходять ретельну обробку і пропонуються в кращому вигляді вам до столу. Оформляти замовлення можна в будь-який зручний час