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Как выбрать детский мобиль на кроватку

07.07.2020 / 09:28
Как выбрать детский мобиль на кроватку
Мобиль - один из важных для развития младенца предметов.

С помощью такой игрушки кроха учится фокусировать взгляд, совершенствует зрительные и слуховые навыки, знакомится с формой и цветом. Какими бывают детские мобили на кроватку и как правильно их выбрать, рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок іграшок».

Что такое мобиль и чем он полезен?

Как утверждают психологи, развивать малыша необходимо с первых дней жизни. Крошечный человечек еще не умеет держать головку, хватать предметы и переворачиваться на животик, но зрительные и слуховые навыки у него уже присутствуют. Создать благоприятный эмоциональный фон помогут подвесные вращающиеся игрушки — мобиль.

В первый месяц жизни кроха видит предметы расплывчато, однако со временем его глазки начинают фокусироваться и концентрировать взгляд на предметах, которые попадают в поле зрения. Тренировать такой навык помогает мобиль. Малыш будет наблюдать за разными по форме и цвету игрушками, откладывая в памяти полученные визуально знания.

Большинство детских мобилей музыкальные. Это еще один весомый плюс. Приятные плавные нотки, напоминающие мелодию музыкальной шкатулки, звон колокольчиков или звуки природы, способствуют развитию слуха младенца, успокаивают и убаюкивают.

Какие бывают мобили?

Производители товаров для малышей, такие как «Тини Лав», «Чико», «Фишер Прайс» и другие, предлагают широкий выбор мобилей для детских кроваток. Все модели можно разделить на три группы:

  • Механические. Это самые простые устройства, принцип действия которых напоминает музыкальную шкатулку. Чтобы фигурки вращались и звучала музыка, необходимо вручную завести пружину. Медленно раскручиваясь, она приводит в движение карусель. Механические мобили стоят недорого, а одного завода хватает на 3 минуты вращения.

  • С электрическим подключением. В отличие от предыдущего типа, эти игрушки стоят дороже, но значительно удобнее в использовании. Мобиль работает от электропитания, поэтому нет необходимости постоянно заводить пружину. Мелодия рассчитана в среднем на 10–12 минут. Пульт дистанционного управления позволяет переключать песенки и изменять режим вращения карусели не подходя к кроватке и не попадая в поле зрения малыша.

  • Мультифункциональные. Подвеска с функциями ночника, проектора, возможностью регулирования громкости, а также времени проигрывания мелодии развлекает, успокаивает и убаюкивает малыша. Особенно удобно такое приспособление в ночное время. Наблюдая за светящимся на потолке хороводом звездочек, проснувшийся малыш быстрее уснет.

Что учитывать при выборе?

Чтобы игрушка приносила радость, выбирая мобиль, следуйте таким советам:

  • Подвесные фигурки могут быть изготовлены из ткани или пластика. Второй вариант предпочтительнее, так как легко моется, не впитывает запахи и не накапливает пыль. Отдавайте предпочтение основным цветам (слишком пестрые и яркие будут раздражать малыша и не подходят под особенности зрительного восприятия новорожденных). Лучше, если игрушки будут съемными, чтобы можно было подвесить другие, когда эти станут не интересны карапузу.

  • Перед покупкой обязательно прослушайте мелодии, которые проигрывает мобиль, чтобы убедиться в качестве звучания. Песенки должны быть нежными и приятными на слух. Больше всего малыши любят звуки природы и классическую музыку. Также обратите внимание на громкость. В идеале она должна регулироваться и даже отключаться, так как некоторые младенцы любят засыпать в тишине.

  • Крепление к детской кроватке должны быть надежным, чтобы кроха во время игры не сбил карусельку ручками или ножками.

  • Встроенный ночник — очень полезный бонус, который пригодится маме с ночное время. Мягкого свечения будет достаточно увидеть в темноте все необходимое и не разбудить кроху ярким светом.

Отдавайте предпочтение качественным товарам надежных брендов. Пусть ваш малыш растет и развивается правильно!

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