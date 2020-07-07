Как выбрать детский мобиль на кроватку

С помощью такой игрушки кроха учится фокусировать взгляд, совершенствует зрительные и слуховые навыки, знакомится с формой и цветом. Какими бывают детские мобили на кроватку и как правильно их выбрать, рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок іграшок».

Что такое мобиль и чем он полезен?

Как утверждают психологи, развивать малыша необходимо с первых дней жизни. Крошечный человечек еще не умеет держать головку, хватать предметы и переворачиваться на животик, но зрительные и слуховые навыки у него уже присутствуют. Создать благоприятный эмоциональный фон помогут подвесные вращающиеся игрушки — мобиль.

В первый месяц жизни кроха видит предметы расплывчато, однако со временем его глазки начинают фокусироваться и концентрировать взгляд на предметах, которые попадают в поле зрения. Тренировать такой навык помогает мобиль. Малыш будет наблюдать за разными по форме и цвету игрушками, откладывая в памяти полученные визуально знания.

Большинство детских мобилей музыкальные. Это еще один весомый плюс. Приятные плавные нотки, напоминающие мелодию музыкальной шкатулки, звон колокольчиков или звуки природы, способствуют развитию слуха младенца, успокаивают и убаюкивают.

Какие бывают мобили?

Производители товаров для малышей, такие как «Тини Лав», «Чико», «Фишер Прайс» и другие, предлагают широкий выбор мобилей для детских кроваток. Все модели можно разделить на три группы:

Механические. Это самые простые устройства, принцип действия которых напоминает музыкальную шкатулку. Чтобы фигурки вращались и звучала музыка, необходимо вручную завести пружину. Медленно раскручиваясь, она приводит в движение карусель. Механические мобили стоят недорого, а одного завода хватает на 3 минуты вращения.

С электрическим подключением. В отличие от предыдущего типа, эти игрушки стоят дороже, но значительно удобнее в использовании. Мобиль работает от электропитания, поэтому нет необходимости постоянно заводить пружину. Мелодия рассчитана в среднем на 10–12 минут. Пульт дистанционного управления позволяет переключать песенки и изменять режим вращения карусели не подходя к кроватке и не попадая в поле зрения малыша.

Мультифункциональные. Подвеска с функциями ночника, проектора, возможностью регулирования громкости, а также времени проигрывания мелодии развлекает, успокаивает и убаюкивает малыша. Особенно удобно такое приспособление в ночное время. Наблюдая за светящимся на потолке хороводом звездочек, проснувшийся малыш быстрее уснет.

Что учитывать при выборе?

Чтобы игрушка приносила радость, выбирая мобиль, следуйте таким советам:

Подвесные фигурки могут быть изготовлены из ткани или пластика. Второй вариант предпочтительнее, так как легко моется, не впитывает запахи и не накапливает пыль. Отдавайте предпочтение основным цветам (слишком пестрые и яркие будут раздражать малыша и не подходят под особенности зрительного восприятия новорожденных). Лучше, если игрушки будут съемными, чтобы можно было подвесить другие, когда эти станут не интересны карапузу.

Перед покупкой обязательно прослушайте мелодии, которые проигрывает мобиль, чтобы убедиться в качестве звучания. Песенки должны быть нежными и приятными на слух. Больше всего малыши любят звуки природы и классическую музыку. Также обратите внимание на громкость. В идеале она должна регулироваться и даже отключаться, так как некоторые младенцы любят засыпать в тишине.

Крепление к детской кроватке должны быть надежным, чтобы кроха во время игры не сбил карусельку ручками или ножками.

Встроенный ночник — очень полезный бонус, который пригодится маме с ночное время. Мягкого свечения будет достаточно увидеть в темноте все необходимое и не разбудить кроху ярким светом.

Отдавайте предпочтение качественным товарам надежных брендов. Пусть ваш малыш растет и развивается правильно!