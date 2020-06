Боль в голеностопном суставе — что делать?

Голеностопный сустав объединяет сразу 3 кости — большеберцовую, малоберцовую и таранную. Он расположен в месте, где голень переходит в стопу. Как и все суставы в теле, голеностоп может подвергаться артрозам, артритам, травмам и инфекциям. Результатом становятся боль и ограничения движения.

Почему болят стопы

Боль в голеностопном суставе распространяется на стопы и саму голень. Если накануне не было травм и растяжений, то боль в суставе скорее всего спровоцирована артрозом. Это разрушительное заболевание может задеть любой сустав. Голеностопный меньше подвержен ему, но часто возникает у людей из группы риска:

l бегуны, легкоатлеты;

l балерины и гимнасты;

l люди с лишним весом.

Для артроза голеностопа характерна вторичность заболевания. То есть, в большинстве случаев патология развивается вследствие травмы, перелома или других факторов. Спусковым механизмом может быть и беременность.

Из врожденных патологий можно отметить плоскостопие и косолапость, которые развиваются еще в первый год жизни.

Возможные заболевания

Для артроза характерно истирание хрящевой ткани и уменьшение синовиальной смазки. Сустав — механизм, и как любой механизм он может “ржаветь”. Когда щели между примыкающими костями уменьшаются, движения затрудняются и причиняют боль. В результате травм и переломов кости могут срастись неправильно — это тоже становится причиной развития артроза и боли.

К другим причинам боли в стопах и голеностопе можно отнести:

l тендинит — воспаление сухожилий;

l подагру у людей старшего возраста;

l туннельный синдром при сахарном диабете — сдавливаются кровеносные сосуды и нервные окончания в стопе;

l артриты разной этиологии, в том числе инфекционные — характеризуются припухлостью, отечностью, иногда температурой.

Важно вовремя обратиться к врачу для определения точного диагноза.

Методы лечения и профилактики

Лучшая профилактика — сбалансированные физические нагрузки и недопущение травм. Если артроз уже развивается, можно замедлить его процесс с помощью хондропротекторов. Это особая группа препаратов[1], их действие заметно только через 2 недели, а курс применения может длиться месяцами, но они имеют минимум побочных эффектов и сохраняют эффект надолго.

К одним из них относится комбинация глюкозамина и хондроитина в препарате Терафлекс® от Байер. Он протестирован рядом испытаний и оказывает действенный эффект при артрозе[2].

Терафлекс® — средство от боли в суставах, которое поддерживает естественные компоненты костной ткани и хряща. Оно помогает вырабатывать гиалуроновою кислоту и хондроциты, защищает сустав от дальнейшего разрушения и выступает профилактикой артроза других суставов. При лечении с помощью НПВС, Терафлекс® позволяет снизить их дозу.

Обаятельно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать любое лекарство.

