Купить туристические компасы через интернет

В туристических походах, в горах и во время отдыха на природе не помешает специализированное снаряжение. Чтобы не волноваться о том, что вы сбились с пути и всегда ориентироваться на местности, следует запастись компасом. Это не только функциональный атрибут путешественника, туриста, но и стильная вещь. При выборе полезного аксессуара на сайте https://secunda.com.ua/shop/kompasy многие покупатели предпочитают модели от знаменитого финского бренда Suunto. Они оптимально подходят для ориентирования на местности, оснащаются усовершенствованным механизмом и не требуют батареи. Эти аппараты из Финляндии успешно эксплуатируются горнолыжниками, велосипедистами и альпинистами, любителями рыбалки, охоты, пеших прогулок и подводного плавания.

Разновидности компасов

Отличный подарок для спортсмена или путешественника — туристический компас в противоударном, защищенном корпусе. Это надежный помощник, который обязательно пригодится в сложной ситуации. Поклонникам дайвинга придутся по вкусу полусферические, цифровые и сферические устройства в корпусе, заполненном жидкостью. К другим видам компасов на secunda.com.ua относятся:

планшетные и наручные компактные модели;

выполненные в виде брелков;

на шнурке для удобства переноски;

жидкостные.

Владельцам транспортных средств, любителям автомобильных путешествий стоит порекомендовать компасы со специальным креплением на приборной панели. Это модели с кронштейнами — съемными или стационарными. Жидкостный компас — хорошее приобретение для тех, кто обожает бег по пересеченной местности.

Компасы Suunto и их особенности

Финский производитель демонстрирует широкий спектр походных и подводных устройств, которые выполняются из прочного пластика, не тонут. Среди основных преимуществ и возможностей компасов этого бренда выделяются:

многофункциональность и глобальная балансировка;

удобный миниатюрный форм-фактор — некоторые модели по размеру не больше спичечного коробка;

высокая точность позиционирования и долговечность;

люминесцентные метки для работы при плохой освещенности;

угломер;

встроенный клинометр.

Популярны уникальные зеркальные модели от финского бренда, предназначенные для тех, кто не может жить без туризма в экстремальных условиях. Такие компасы со стрелками из стали, зеркалом для навигации по азимуту оснащаются удобным съемным шнурком с защелкой. Предусмотрена регулировка коррекции склонения.