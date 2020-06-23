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Купить туристические компасы через интернет

23.06.2020 / 11:54
Купить туристические компасы через интернет
Большой выбор туристических компасов от финского бренда Suunto по адекватным ценам. Удобный выбор моделей по типу индикации, крепления, функциям.

В туристических походах, в горах и во время отдыха на природе не помешает специализированное снаряжение. Чтобы не волноваться о том, что вы сбились с пути и всегда ориентироваться на местности, следует запастись компасом. Это не только функциональный атрибут путешественника, туриста, но и стильная вещь. При выборе полезного аксессуара на сайте https://secunda.com.ua/shop/kompasy многие покупатели предпочитают модели от знаменитого финского бренда Suunto. Они оптимально подходят для ориентирования на местности, оснащаются усовершенствованным механизмом и не требуют батареи. Эти аппараты из Финляндии успешно эксплуатируются горнолыжниками, велосипедистами и альпинистами, любителями рыбалки, охоты, пеших прогулок и подводного плавания.

Разновидности компасов

Отличный подарок для спортсмена или путешественника — туристический компас в противоударном, защищенном корпусе. Это надежный помощник, который обязательно пригодится в сложной ситуации. Поклонникам дайвинга придутся по вкусу полусферические, цифровые и сферические устройства в корпусе, заполненном жидкостью. К другим видам компасов на secunda.com.ua относятся:

  • планшетные и наручные компактные модели;
  • выполненные в виде брелков;
  • на шнурке для удобства переноски;
  • жидкостные.

Владельцам транспортных средств, любителям автомобильных путешествий стоит порекомендовать компасы со специальным креплением на приборной панели. Это модели с кронштейнами — съемными или стационарными. Жидкостный компас — хорошее приобретение для тех, кто обожает бег по пересеченной местности.

Компасы Suunto и их особенности

Финский производитель демонстрирует широкий спектр походных и подводных устройств, которые выполняются из прочного пластика, не тонут. Среди основных преимуществ и возможностей компасов этого бренда выделяются:

  • многофункциональность и глобальная балансировка;
  • удобный миниатюрный форм-фактор — некоторые модели по размеру не больше спичечного коробка;
  • высокая точность позиционирования и долговечность;
  • люминесцентные метки для работы при плохой освещенности;
  • угломер;
  • встроенный клинометр.

Популярны уникальные зеркальные модели от финского бренда, предназначенные для тех, кто не может жить без туризма в экстремальных условиях. Такие компасы со стрелками из стали, зеркалом для навигации по азимуту оснащаются удобным съемным шнурком с защелкой. Предусмотрена регулировка коррекции склонения.

https://secunda.com.ua/shop/kompasy
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