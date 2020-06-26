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«Гранд Инструмент»: стенды для чистки форсунок на выгодных условиях

27.06.2020 / 09:02
«Гранд Инструмент»: стенды для чистки форсунок на выгодных условиях
Планируете купить стенд для чистки форсунок? «Гранд Инструмент» предлагает оборудование мировых брендов по выгодной стоимости.

Оснащение оказывает прямое влияние на спектр услуг и качество сервиса СТО. Один из самых востребованных видов оборудования — стенды для чистки форсунок. Высокий спрос базируется на увеличении количества автомобилей с инжекторной системой впрыскивания топлива. Она имеет много преимуществ, но очень чувствительна к бензину плохого качества.

Форсунки загрязняются очень быстро. Необходимость в чистке возникает после одной заправки некачественным бензином. Проблема усугубляется сложной формой форсунок. Для диагностики и чистки, настройки работы инжектора необходим специальный стенд. Но вложения в приобретение оборудования окупятся быстро. Из-за высоких цен на запчасти спрос на эту услугу постоянно растет.

Лучшие производители стендов для чистки форсунок

Высокие оценки экспертов получает оборудование нескольких торговых марок:

  • G.I.KRAFT (Германия). Компания постоянно внедряет передовые технологии. Показательный пример — возможность одновременно проводить тестирование на стенде и очистку в ультразвуковой ванне. Такие решения позволяют снизить затраты времени на предоставление услуг. В оборудовании для СТО используются качественные комплектующие;
  • LAUNCH (Китай). Механики отмечают хорошее соотношение качества к цене. Стенды LAUNCH характеризуются широким функционалом. Есть возможность работать с форсунками разных типов подачи топлива. Очень полезна функция имитации условий езды по дороге для получения во время теста объективной информации;
  • Sprint (Украина). Надежное и недорогое оборудование. Стенды производителя позволяют проводить очистку форсунок в процессе тестирования и выполнять диагностику скорости работы пружины.

Оборудование этих компаний представлено широким спектром моделей. Вы сможете подобрать оптимальные варианты с учетом любых требований.

Где купить стенды для чистки форсунок

Большой выбор оборудования представлен в интернет-магазине «Гранд Инструмент». Компания работает в сфере поставок оснащения для СТО с 2004 года. В каталоге интернет-магазина представлена продукция всемирно известных брендов. Клиенты «Гранд Инструмент» получают возможность купить надежные и функциональные стенды для чистки форсунок с прогрессивными характеристиками. Все изделия на сайте имеют сертификаты. Компания предоставляет гарантию на 12 месяцев.

Важное преимущество «Гранд Инструмент» — выгодные цены. Здесь можно купить оборудование в рассрочку без скрытых платежей. Компания предлагает несколько вариантов оплаты товаров.

В интернет-магазине работают квалифицированные консультанты. Они предоставят исчерпывающие ответы на любые вопросы, порекомендуют оптимальные модели стендов и других видов оборудования с учетом ваших требований. Доставка заказов осуществляется во все регионы Украины. Срок транспортировки не превышает 4-х дней. Воспользуйтесь предложениями «Гранд Инструмент». Клиенты компании получают комплексные преимущества.

стенд для чистки форсунок
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