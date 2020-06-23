Преимущества покупки квартиры в Одессе на вторичном рынке

Красивейший приморский город Одесса славится своей многовековой историей. «Жемчужина у моря» привлекает не только жителей других регионов Украины, но и иностранцев, желающих приобрести здесь жилье. Покупка одесской недвижимости – это выгодное инвестирование (жилплощадь можно сдавать в аренду не только в курортный сезон, но и круглый год), возможность регулярно приезжать на отдых к морю в собственную квартиру и проживать с семьей в комфортных условиях. «Вторичка» – отличное решение для тех, кого интересует недорогая недвижимость Одесса вторичный рынок предлагает по очень демократичной цене (при условии, если объект расположен не в историческом центре города).

Почему одесская «вторичка» лучше квартир в новостройках

Решение о приобретении жилья в новостройке или на вторичном рынке сугубо индивидуально и во многом определяется целями покупки недвижимости. Так, выгодной инвестицией станет приобретение квадратных метров в историческом центре города, поскольку аренда квартир, расположенных недалеко от основных достопримечательностей Одессы, неизменно пользуется спросом у приезжих. Среди других преимуществ «вторички» можно выделить:

огромный выбор выставленных на продажу объектов. В зависимости от имеющегося бюджета, вы можете предпочесть элитную квартиру в Аркадии, бюджетную «хрущевку» в Суворовском районе, «сталинку» на Дерибасовской или Ришельевской. В актуальных каталогах респектабельного агентства недвижимости представлены разные варианты по локации, площади, количеству комнат, прочим параметрам;

цена. Стоимость жилья в старом фонде приблизительно на 20-50% дешевле, чем в новостройках;

наличие развитой инфраструктуры. Буквально в шаговой доступности от дома находятся магазины, поликлиники, школы, детские сады, банки, кафе и рестораны. Все они давно построены, открыты и отлично функционируют;

возможность купить квартиру с ремонтом, а нередко и с мебелью. Никаких длительных ожиданий окончания ремонта, треволнений, лишних затрат. Заехал – и живи;

риски при покупке вторичной недвижимости ниже в сравнении с приобретением жилья в новостройках;

стабильность здания. Поскольку дом давно построен, он больше не даст усадку, что позволяет без опасений сделать в квартире красивый, дорогой ремонт.

Преимущества сотрудничества с риелторской кампанией

При отсутствии достаточного опыта и знаний в сфере недвижимости специалисты рекомендуют воспользоваться услугами респектабельной риелторской компании. Специалисты предложат своему клиенту сотни актуальных вариантов, среди которых он быстро выберет квартиру своей мечты, проверят выбранный объект на юридическую чистоту, проведут переговоры с продавцом и подготовят пакет документов, необходимый для передачи недвижимости от одного владельца к другому. При обращении к профессионалам можно рассчитывать на проведение сделки «купли-продажи» от начала до конца. От нового владельца потребуется лишь протянуть руку и получить ключи от квартиры вместе с уже готовыми документами, подтверждающими его право собственности.