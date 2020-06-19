Где купить корма для кошек на любой вкус

Кошки — одни из самых умных животных, которые уже тысячи лет живут рядом с человеком. Многих из нас дома ждут пушистые и ласковые питомцы. Владельцев кошек и котов волнует, чем же кормить животное, чтобы питание было полноценным, обеспечивало организм всеми нужными нутриентами. Качественные корма премиум-класса вы найдете здесь. Чтобы кошка была счастлива, жила долго, была здорова и игрива, ей нужно качественное питание и чистая вода в свободном доступе.

Натуралка или готовые корма

Есть два лагеря владельцев животных — тех, кто уверен, что лучше всего кормить питомца натуральной пищей, а также тех, кто отдает предпочтение только сухим кормам. Какой бы вариант вы ни выбрали, важно знать — нельзя смешивать эти два варианта, кошку нужно кормить стабильно, не нарушая режим питания.

Когда вы даете питомцу натуральную пищу, вы можете контролировать состав, но при этом нельзя давать кошке или коту еду со своего стола — животному вредно есть соль, сахар, перец и другие специи. То есть выбирая натуральное питание, нужно быть готовым готовить отдельно для домашнего животного. Также нужно посоветоваться с ветеринаром, чтобы составить правильный рацион. Это сложно и требует много времени.

Готовые корма уже сбалансированы по белкам, жирам и углеводам. На каждой пачке корма указан состав, норма потребления в сутки, срок хранения, а также особенности животного, для которого разработан корм — для беременных кошек, для котят, для стерилизованных животных.

Готовые корма имеют разный состав и часто адаптированы для решения какой-то конкретной проблемы. В зоомагазинах вы найдете корма для качественной и блестящей шерсти, для комфортного пищеварения, для животных, страдающих от аллергии. Если кот или кошка нуждаются в специализированном корме, лучше прислушаться к ветеринарам и кормить только им.

Где купить

Хорошие корма не продаются в супермаркетах. Их можно найти в зоомагазине или в ветеринарной аптеке, но гораздо удобней купить их на сайте masterzoo.ua. Через интернет проще выбирать товар, можно всегда найти именно то, что нужно, а не идти на компромисс. Здесь есть корма разных торговых марок, для котят, взрослых и пожилых кошек. Тут вы найдете корма разного класса: премиум, супер-премиум и холистик. Можно отфильтровать все предложенные варианты по классу, возрасту животного, предназначению корма, вкусу, бренду и стране, в которой произведено питание. Благодаря широкому ассортименту каждый владелец быстро найдет именно тот корм, который нужен его питомцу.