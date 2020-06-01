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Смеситель для ванны - особенности и виды на сайте интернет-магазина КТУ

01.06.2020 / 16:53
Смеситель для ванны - особенности и виды на сайте интернет-магазина КТУ
Смесители для ванны отличаются особенностями управления и другими параметрами.

Купить смеситель для ванны высокого качества и по самой приемлемой цене в Украине можно, посетив сайт https://kty.com.ua/smesiteli-dlya-vanni/ интернет-магазина «Комфорт Тепло Уют». Мы предлагаем широкий выбор моделей от производителей с мировым именем.

Смесители для ванны отличаются особенностями управления и другими параметрами. Поэтому, каждый наш клиент сможет, воспользовавшись предложенным на сайте фильтром, быстро и легко выбрать кран с оптимальной комплектацией. Доставку обеспечиваем по всей Украине, а также предоставляем гарантию и сервисное обслуживание.

Смеситель для ванны: особенности и виды

Современное пространство ванной комнаты представляет собой стильное помещение, предназначенное не только для принятия водных процедур, но и для релаксации. Важным элементом здесь стали смесители для ванны, отличающиеся от обыкновенного крана наличием переключателя, гибкого шланга, держателя и лейки. С их помощью удобно производить:

  • смешивание холодной и горячей воды;

  • регулирование мощности водяного потока и температуры;

  • направление струи воды.

В зависимости от варианта конструкции, смесители для ванной комнаты могут быть:

  • вентильными;

  • двухвентильными;

  • нажимными;

  • однорычажными;

  • термостатическими;

  • бесконтактными;

  • каскадными.

Первые четыре типа смесителей для ванны отличаются простотой конструкции и приемлемой ценой. Бесконтактные или сенсорные, термостатические и каскадные относятся к высокотехнологичным моделям премиум-класса. Монтаж смесителей для ванны в зависимости от модификации может производиться на:

  • борт ванны;

  • ванну;

  • пол;

  • стену.

При этом в результате монтирования расположения смесителя может быть наружным или внутренним. Выбирая одну из таких моделей, необходимо учитывать имеющийся или планируемый интерьер комнаты. Важно подобрать также изделие по материалу изготовления. У нас в каталоге вы найдете латунные, нержавеющие и силуминовые краны.

Преимущества заказа смесителя для ванны в интернет-магазине «КТУ»

В интернет-магазине «КТУ» возможно приобрести смеситель для ванны по самой доступной стоимости в Украине. Мы предоставляем гарантию качества и реализуем сантехническое оборудование напрямую от проверенных производителей. У нас вы сможете на самых выгодных условиях заказать смесители таких популярных марок, как Nevarc, Bravo, Imperial, Ecomix, Kludi, Q-Tap, Topaz, Tau, Venezia и многих других.

Каждый представленный на сайте «КТУ» смеситель для ванны полностью соответствуют заявленным характеристикам. Наши специалисты предоставят все необходимые консультации и исчерпывающе ответят на интересующие вас вопросы. Хотим обратить ваше внимание, что у нас не только низкие цены на всё сантехническое оборудование, но и предоставляются хорошие скидки для постоянных клиентов.

Свой заказ вы сможете получить в отделении транспортной компании или лично на одном из наших складов в Киеве или Днепре.

 

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