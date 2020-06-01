Смеситель для ванны - особенности и виды на сайте интернет-магазина КТУ

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Смеситель для ванны: особенности и виды
Современное пространство ванной комнаты представляет собой стильное помещение, предназначенное не только для принятия водных процедур, но и для релаксации. Важным элементом здесь стали смесители для ванны, отличающиеся от обыкновенного крана наличием переключателя, гибкого шланга, держателя и лейки. С их помощью удобно производить:
В зависимости от варианта конструкции, смесители для ванной комнаты могут быть:
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вентильными;
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двухвентильными;
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нажимными;
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однорычажными;
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термостатическими;
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бесконтактными;
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каскадными.
Первые четыре типа смесителей для ванны отличаются простотой конструкции и приемлемой ценой. Бесконтактные или сенсорные, термостатические и каскадные относятся к высокотехнологичным моделям премиум-класса. Монтаж смесителей для ванны в зависимости от модификации может производиться на:
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борт ванны;
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ванну;
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пол;
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стену.
При этом в результате монтирования расположения смесителя может быть наружным или внутренним. Выбирая одну из таких моделей, необходимо учитывать имеющийся или планируемый интерьер комнаты. Важно подобрать также изделие по материалу изготовления. У нас в каталоге вы найдете латунные, нержавеющие и силуминовые краны.
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