Смеситель для ванны - особенности и виды на сайте интернет-магазина КТУ

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Смеситель для ванны: особенности и виды

Современное пространство ванной комнаты представляет собой стильное помещение, предназначенное не только для принятия водных процедур, но и для релаксации. Важным элементом здесь стали смесители для ванны, отличающиеся от обыкновенного крана наличием переключателя, гибкого шланга, держателя и лейки. С их помощью удобно производить:

смешивание холодной и горячей воды;

регулирование мощности водяного потока и температуры;

направление струи воды.

В зависимости от варианта конструкции, смесители для ванной комнаты могут быть:

вентильными;

двухвентильными;





нажимными;

однорычажными;





термостатическими;





бесконтактными;

каскадными.

Первые четыре типа смесителей для ванны отличаются простотой конструкции и приемлемой ценой. Бесконтактные или сенсорные, термостатические и каскадные относятся к высокотехнологичным моделям премиум-класса. Монтаж смесителей для ванны в зависимости от модификации может производиться на:

борт ванны;

ванну;

пол;

стену.

При этом в результате монтирования расположения смесителя может быть наружным или внутренним. Выбирая одну из таких моделей, необходимо учитывать имеющийся или планируемый интерьер комнаты. Важно подобрать также изделие по материалу изготовления. У нас в каталоге вы найдете латунные, нержавеющие и силуминовые краны.

Преимущества заказа смесителя для ванны в интернет-магазине «КТУ»

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