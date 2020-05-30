Определяем утечку тепла!

Не для кого ни секрет, что мы живем в эру тотальной экономии энергоресурсов, которых катастрофически не хватает всему населению планеты. Поэтому и стоимость тарифов на электроэнергию и отопление с каждым днем повышается. Касается это напрямую и украинцев, для которых последние пять лет стали особенно сложными в плане платежа за коммунальные услуги.

Чтобы значительно сократить расходы на отопление, сегодня многие стремятся утеплить дом минеральной ватой или пенопластом. Это уменьшает потери тепла и позволяет в дальнейшем установить индивидуальные счетчики отопления, которые позволяют самостоятельно устанавливать и регулировать температуру воздуха в помещении. Такой подход сокращает платежи за отопление в среднем с 2 тысяч гривен до 300.

Но как установить, где именно происходит наибольшая утечка? Для этого идеально подойдут такие инструментальные приборы как тепловизоры – специальная инфракрасная цифровая камера, создающая тепловую карту объекта в спектре от темно-синего и до ярко-красного. В ее основе – высокочувствительный микроболометр, который записывает и передает на экран термограмму.

Сфера применения тепловизоров широка:

Строительство;

Промышленность;

Металлургия;

Охота;

Энергоаудит и т.п.

Синий и зеленый цветовой спектр отражают холодные части зданий или прочих объектов, желтые, оранжевые и красные определяют теплые и горячие места. Приборы также измеряют и точный показатель температуры на каждом участке.

Сейчас качественные современные устройства данного типа предлагают ведущие мировые компании, в числе которых:

CEM

FLIR

FLUKE

FLUS

SATIR

UNI-T

Основные показатели тепловизора

Матрица микроболометров. Различают 5 основных разрешений, которые напрямую влияют и на стоимость прибора:

60х60

100х80

120х120

160х120

320х240

384 х 288

384х288

640х480

Чувствительность к температурам. В более бюджетных моделях она может варьироваться на несколько градусов, а порой – даже на десяток. В цифровых тепловизорах среднего и премиум-класса – не ниже 0,15- 0,05 С. Например, как в DALI LT3-P или SATIR G96 P2000.

Диапазон измерения температур. Самые продвинутые модели могут с максимальной точностью работать с температурами от -40 градусов по Цельсию и до 650-ти. Такой прибор профессиональный, подойдет для промышленников на производстве. Для домашнего использования, где точность не так важна, достаточно и камеры с диапазоном от -20 и до +250 С.

Фокусировка. Бывает автоматической и ручной. Автофокус быстрее дает сведения о точке, однако может не всегда «ловить» именно, ту, что необходимо вам.

Функция записи теплосъемки. Если есть, то записывает либо на само устройство, т.е. пользуется внутренней памятью, либо использует карту памяти. Последнее – приемлемее, поскольку отправить съемку заказчику можно и быстрее и проще, без перебрасывания на ПК.

Наличие точек экстремума. Речь о точках с гранично высокими и низкими температурами, которые высвечиваются на дисплее во время сканирования вместе с целой цветовой картинкой. Дают полное представление об объекте.