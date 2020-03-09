Что делать, если питьевая вода приобрела горький привкус?

Каждый день каждый из нас потребляет жидкость в различном количестве: пьет ее в чистом виде, использует для приготовления блюд и напитков. В идеале вкус должен быть нейтральным и не содержать ярко выраженных привкусов или ароматов. Однако ситуации, когда привычные вкусовые качества H 2 O изменяются не в лучшую сторону, к сожалению, не редки. Что делать, если вода стала неприятной и начала горчить, — расскажем далее.

3 популярные причины изменения вкуса воды

Привычный вкус может меняться по нескольким причинам. Самые популярные из них:

смена состава благодаря использованию фильтрационной системы;

увеличение рН;

неисправность фильтров и систем очистки.

Так, если недавно был приобретен дополнительный фильтр грубой очистки в filter.ua или другом магазине, смена вкуса жидкости — вполне ожидаемое явление. Вкусовые рецепторы чутко реагируют на любые перемены. После нескольких недель организм адаптируется, а чистая вода будет казаться вкусной, как и прежде.

Причина горького послевкусия может быть связана с изменениями кислотности. В некоторых ситуациях это временная проблема, обусловленная попаданием большого количества талых или грунтовых вод в водоем. Чтобы не зависеть от природных изменений, следует установить дополнительное фильтрационное оборудование и всегда иметь воду высокого качества.

Но если фильтры установлены, а вкус не радует, следует проверить их исправность и проанализировать, не пора ли обновить картридж.

Путь жидкости к конечному потребителю

Качество водопроводной воды напрямую зависит от того, какой путь она проделала. Из водохранилищ и других открытых водоемов жидкость поступает в накопительные резервуары водоканалов и водонапорных станций. Там при помощи физических и химических методов вода постепенно очищается от загрязнений. Сначала она проходит через множество фильтров с различными фракциями. Такая процедура помогает отделить мусор и крупные частицы. Последующие этапы очистки удаляют органику, песок.

Для обеззараживания в нашей стране принято использовать хлор. Когда реактивы взаимодействуют с составом воды, образуются дополнительные соединения. Далее жидкость запускается в трубы. За годы использования их внутренняя поверхность обросла слоями ржавчины, которая попадает в H 2 O.

Вода, пусть и предварительно очищенная, имеет богатый состав, где присутствуют и соли, и металлы, и другие химические элементы. Это неизбежно отражается на вкусовых характеристиках, и наличие дома систем фильтрации поможет сделать жидкость не только приятной на вкус, но и безопасной для здоровья.