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Металлопластиковые окна из Германии: отменное качество и другие плюсы

09.03.2020 / 11:54
Металлопластиковые окна из Германии: отменное качество и другие плюсы
Долговечные и надежные металлопластиковые окна Gealan и других брендов в коллекции. Приемлемые расценки и многоуровневый контроль на всех этапах производства.

Важной составляющей частью промышленного, офисного, жилого и других зданий считают оконные системы. Они должны отличаться безукоризненными техническими и эксплуатационными свойствами для длительной службы, создания комфортного микроклимата внутри помещений. Металлопластиковые модели доминируют на рынке. При выборе учитывают толщину и материал армированного каркаса, качество фурнитуры и другие показатели. Заказчики предпочитают надежные конструкции, которые не подвергаются коррозийному воздействию. Прочные металлопластиковые окна используются в разных климатических условиях, выдерживают динамические нагрузки.

Профиль Gealan и его характерные особенности

Надежные оконные системы немецкого происхождения пользуются большим успехом у компаний, производственных предприятий, которые выбирают их для установки клиентам. Профили Gealan по популярности занимают третье место во всем мире. Это долговечные металлопластиковые конструкции, которые подходят для сложных климатических условий, низких температур и служат около сорока лет без нареканий. К другим особенностям таких окон причисляют:

  • превосходный белый цвет, который не желтеет с годами;
  • гладкую, ровную поверхность;
  • оптимальное количество воздушных камер — от трех до шести;
  • хорошие показатели тепловой и звуковой изоляции;
  • внушительную монтажную глубину профиля до 74 мм (в зависимости от конкретной модели);
  • уникальное фирменное покрытие Аcrylcolor, которое помогает сохранять эстетически привлекательный внешний вид окон, не подвергается механическим воздействиям, устойчиво к резким температурным скачкам и негативному атмосферному влиянию;
  • пару контуров уплотнения для идеальной защиты от шума и холодов — полная герметичность при соблюдении требований к монтажу;
  • влаго- и ветронепроницаемость — никаких сквозняков, плесени, сырости и других проблем.

Профили Gealan имеют экологически чистый состав без токсичных веществ, свинца, что благоприятно отражается на уровне их продаж и количестве довольных клиентов. Толщина мощного стального армирования квадратного типа достигает двух миллиметров. Металлопластиковые оконные конструкции просты в эксплуатации и не требуют сложного, частого ухода. Они комплектуются надежной фурнитурой SiegeniaTitan с грибоподобными цапфами. Заказывая немецкие окна на viknaroff.ua, вы получаете и первоклассную защиту от взлома.

металлопластиковые окна
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