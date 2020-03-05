Войти | Зарегистрироваться
09:52

четверг,
05 марта
Онлайн
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Датчик разбития стекла и движения Crow SWAN PGB и его особенности

05.03.2020 / 08:43
Датчик разбития стекла и движения Crow SWAN PGB и его особенности
Совмещенные датчики движения и разбития стекла: особенности модели Crow SWAN PGB, характеристики, адекватная стоимость.

Комплексная охрана коттеджей, частных домов, офисных помещений, зданий промышленного назначения предусматривает внедрение, монтаж специализированного оборудования. Сигнализации проводного и беспроводного типа функционируют по принципу оповещения о несанкционированном проникновении на территорию. Тревожная информация передается на пульт или в виде смс-сообщения на телефон владельца при срабатывании установленных датчиков — инфракрасных, «объемников», разбития стекла. Можно подключить определенное количество этих извещателей к основному блоку, чтобы по максимуму оградить вверенное пространство от грабежей, проникновения нежелательных лиц. Надежный датчик разбития стекла и движения Crow SWAN PGB на oc.com.ua можно заказать по доступной цене. Вы сами выбираете количество извещателей для охранной системы.

Особенности датчиков разбития стекла

Конструкция такого извещателя включает прямоугольный или округлый корпус из пластика с монтажной площадкой, электронную схему с активным элементом, радиоканальный блок передачи сигнала (если датчик беспроводной).
Системы контроля целостности оконных проемов должны стабильно функционировать, правильно подключаться к общей сигнализации, поскольку они обеспечивают безопасность самых уязвимых участков в доме, коммерческих зданиях, на промышленных объектах. Разбитие стеклянных перегородок сопровождается возникновением физических колебаний поверхности, определенной звуковой волны, которую нужно идентифицировать.

Принцип действия датчиков базируется на передаче сигнала при их переходе в активное состояние из-за нарушения схемы. Дальнейшие действия зависят от функционала охранной сигнализации. В некоторых моделях предусмотрено включение сирены для отпугивания злоумышленников.

Популярные модели

Датчик Crow SWAN PGB относится к прогрессивным устройствам, которые срабатывают на разбитие стекла и движение по вверенной территории. Установку этой модели рекомендуется производить на высоте от 1,8 до 2,4 метра. На датчик подается питание 12 В для его стабильного, бесперебойного функционирования.

Комплект включает линзу с 90-градусным углом для обнаружения нарушителя на расстоянии до 18 метров. Как акустический, этот датчик срабатывает при разбитии стекла (до десяти метров). При необходимости линзу в модели Crow SWAN PGB можно поменять на другую — с широким углом.

oc.com.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 марта
4 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.