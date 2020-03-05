Датчик разбития стекла и движения Crow SWAN PGB и его особенности

Комплексная охрана коттеджей, частных домов, офисных помещений, зданий промышленного назначения предусматривает внедрение, монтаж специализированного оборудования. Сигнализации проводного и беспроводного типа функционируют по принципу оповещения о несанкционированном проникновении на территорию. Тревожная информация передается на пульт или в виде смс-сообщения на телефон владельца при срабатывании установленных датчиков — инфракрасных, «объемников», разбития стекла. Можно подключить определенное количество этих извещателей к основному блоку, чтобы по максимуму оградить вверенное пространство от грабежей, проникновения нежелательных лиц. Надежный датчик разбития стекла и движения Crow SWAN PGB на oc.com.ua можно заказать по доступной цене. Вы сами выбираете количество извещателей для охранной системы.

Особенности датчиков разбития стекла

Конструкция такого извещателя включает прямоугольный или округлый корпус из пластика с монтажной площадкой, электронную схему с активным элементом, радиоканальный блок передачи сигнала (если датчик беспроводной).

Системы контроля целостности оконных проемов должны стабильно функционировать, правильно подключаться к общей сигнализации, поскольку они обеспечивают безопасность самых уязвимых участков в доме, коммерческих зданиях, на промышленных объектах. Разбитие стеклянных перегородок сопровождается возникновением физических колебаний поверхности, определенной звуковой волны, которую нужно идентифицировать.

Принцип действия датчиков базируется на передаче сигнала при их переходе в активное состояние из-за нарушения схемы. Дальнейшие действия зависят от функционала охранной сигнализации. В некоторых моделях предусмотрено включение сирены для отпугивания злоумышленников.

Популярные модели

Датчик Crow SWAN PGB относится к прогрессивным устройствам, которые срабатывают на разбитие стекла и движение по вверенной территории. Установку этой модели рекомендуется производить на высоте от 1,8 до 2,4 метра. На датчик подается питание 12 В для его стабильного, бесперебойного функционирования.

Комплект включает линзу с 90-градусным углом для обнаружения нарушителя на расстоянии до 18 метров. Как акустический, этот датчик срабатывает при разбитии стекла (до десяти метров). При необходимости линзу в модели Crow SWAN PGB можно поменять на другую — с широким углом.