ТОП-5 советов по выбору курсов английского

Первое, что делают большинство желающих подобрать идеальную школу – вводят соответствующий запрос в поисковую строку браузера. И результат заставляет задуматься, ведь в Киеве оказывается очень много курсов.

Как выбрать действительно лучшие? Те, где не только дадут «корочку», а научат правилам грамматики, лексике, разговорному языку, дадут практический опыт общения? Мы составили ТОП-5 важный критериев подбора курсов английского, благодаря которым сделать выбор будет намного проще.

Совет 1: определите цели

Зачем нужна школа английского языка? Такие курсы – это, прежде всего, шаг на пути к достижению поставленной цели. Какая она у вас? Английский нужен для повышения квалификации, получения новой специальности, учебы, общения, самообразования, путешествий? В зависимости от поставленной цели следует выбирать и курсы. Ведь каждая из школ имеет определенную направленность (даже если не явную и демонстрируемую, то фактическую, о чем можно узнать из отзывов).

Совет 2: выберите форму обучения

Учить английский можно не только непосредственно в школе. Сегодня для удобства учащихся есть несколько вариантов форм обучения, например, учить английский можно онлайн.

Интерактивные курсы набирают все большую популярность. Если еще недавно большая часть людей выбрала бы традиционную оффлайн форму обучения – в аудитории с преподавателем и группой, то современные студенты отдают предпочтение расширенным возможностям. Онлайн курсы открывают большие перспективы – так можно сэкономить время, организовать свой день, не зависеть от транспорта, расстояний, пожеланий группы.

Совет 3: изучите резюме преподавателей

Какими удобными и соответствующими вашим целям не были курсы, если преподают на них люди без соответствующей квалификации результата не стоит ожидать. Как выбрать преподавателя английского? Важны:

наличие соответствующего образования;

международный опыт, стажировка за рубежом;

наличие международных сертификатов;

используемые методики обучения.

Неплохо будет, если на курсах работают преподаватели – носители языка. Так, в AEC преподают специалисты, для которых английский – родной, что позволяет им с точностью и знанием дела передать навыки живого общения (которые, зачастую, далеки от классических правил).

Совет 4: найдите курсы, которые удобно посещать

Если вы выбрали оффлайн форму обучения важно подобрать курсы так, чтобы их было удобно посещать. Не стоит записываться в школу, уроки в которой проходят на другом конце города и добираться туда придется в час пик. Уже через несколько дней таких поездок желание учить английский может сойти на нет. Тем более, в Киеве есть немало школ, которые предлагают обучение в разных филиалах и в разное время, благодаря чему подобрать комфортный вариант могут все.

Совет 5: ориентируйтесь на бюджет

Стоимость обучения – еще один важный критерий подбора курсов. Цены в столице – на любой кошелек. Не стоит отталкиваться только от расценок и выбирать курсы «по карману». Для начала проведите небольшое исследование рынка и выберите те школы, которые соответствуют первым 4-м критериям. А вот уже из них будет намного проще отобрать ту, которая и по цене соответствует ожиданиям.

Источник статьи: https://americanenglish.ua/ua/