Охрана частного дома: что входит в услугу и для чего необходимо ею воспользоваться

Охрана частного дома – востребованная услуга, позволяющая обезопасить жилой объект от несанкционированного проникновения злоумышленников и тем самым защитит ценное имущество от кражи. Особенно важно позаботиться об организации необходимых охранных мероприятий владельцам загородных коттеджей. Именно они чаще всего становятся легкой добычей для воров. Этому способствует месторасположение таких домов (вдали от города в поселках или других населенных пунктах, где мало людей).

Что включает в себя услуга

Каждый подконтрольный объект нуждается в разработке индивидуальной структуры защиты. Учитывается ряд важных его особенностей, позволяющих обеспечить качественный сервис. Также берутся во внимание пожелания клиентов.

Услуги, обеспечивающие надежную охрану частного или загородного дома, включают в себя:

установку современного оборудования (сигнализации, камер, сенсоров движения);

настройку приборов;

контроль за происходящим в доме и на участке;

оперативное прибытие охраны в случае возникновения криминальной ситуации;

работу персональных охранников, которые могут находиться на объекте круглосуточно.

Заказать такой вид сервиса можно здесь. Компания «ТопГард» обеспечит профессиональную охрану частных домов, находящихся на территории Киева и области. Перед началом сотрудничества специалисты детально рассматривают существующую проблему и предлагают оптимальное решение, позволяющее реализовать подходящие охранные мероприятия.

От чего зависит стоимость

Вопрос, касающийся стоимость охранных услуг, интересует многих клиентов. Фиксированной суммы для всех заказчиков не существует. Цена определяется в индивидуальном порядке. При этом учитывается следующее:

размер, рельеф территории и уникальность структуры объекта;

наличие хозяйственных построек на участке, которые также требуют охраны;

количество входов;

удаленность населенного пункта (если речь идет о загородном коттедже) от города;

криминальная обстановка по району, где находится дом.

Как выбрать охранную фирму

Чтобы в полной мере обеспечить безопасность дома или загородного коттеджа, необходимо воспользоваться услугами надежной и проверенной охранной компании. При ее выборе нужно обратить внимание на опыт работы (чем больше, тем лучше), отзывы частных лиц, которые уже воспользовались ее услугами, скорость реагирования охраны в случае возникновения криминальной ситуации, применение современного охранного оборудования, гибкую ценовую политику.

Обязательным условием сотрудничества является подписание договора между клиентов и компанией.