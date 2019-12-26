Войти | Зарегистрироваться
10:30

четверг,
26 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Детские смеси для малышей от бренда Nutrilon: о достоинствах, качестве, выборе

26.12.2019 / 10:13
Детские смеси для малышей от бренда Nutrilon: о достоинствах, качестве, выборе
Детские молочные смеси для новорожденных и малышей постарше: мировые производители, огромный ассортимент, лояльная ценовая политика.

Правильный выбор молочных смесей для малышей от рождения до шести месяцев и других возрастов — серьезная задача для мамы и папы. Среди многочисленных производителей выделяются мировые бренды с отличной репутацией: Nutrilon, Nestle, Friso, Humana и другие. Если ребенок постепенно прибавляет в весе и росте, правильно развивается, бодр, не страдает от аллергических проявлений и пищеварительных расстройств, выбор смеси на pampik.com был сделан правильно.

Из Голландии с любовью к детям: о достоинствах продукции «Нутрилон»

Компания Nutricia была основана в Нидерландах. Она выпускает сухие молочные детские смеси с рождения и до полугода, полутора и трех лет под известной маркой Nutrilon. Использование уникальной системы «Иммунофортис» — залог устранения пищеварительных расстройств, нормализации стула у новорожденных и малышей постарше. В основе продукции «Нутрилон» лежит и новаторский комплекс Pronutra, за разработку которого отвечают профессиональные неонатологи. К другим плюсам детских сухих смесей от голландского бренда относятся:

  • профилактика патологий в процессе кормления;
  • высокая пищевая ценность — содержание жиров, белков, лактозы, как и в материнском молоке в период грудного вскармливания;
  • широкая линейка;
  • гарантия отменного качества, подтвержденная сертификатами международного образца;
  • неоднократное тестирование в исследовательских лабораториях;
  • использование качественного европейского сырья.

Главные разновидности для новорожденных

В обширной линейке смесей для малышей присутствует продукция, которая подходит для употребления от рождения до трех лет. Выделим популярные виды заменителей грудного молока:

  • классические — обеспечивают сбалансированное питание для крох без патологий и врожденных заболеваний;
  • гипоаллергенные — «Пепти Аллергия», «Пепти Гастро» и другие варианты;
  • кисломолочные — положительно воздействуют на микрофлору кишечника ребенка;
  • с пребиотиками — оптимальное решение для преждевременно рожденных малышей и грудничков с недостаточным весом, слабой иммунной системой.

При выборе базовой смеси для новорожденных до полугода следует искать маркировку «Нутрилон 1». «Двойка» подходит для малышей от шести до двенадцати месяцев, а «тройка» — до полутора лет. Если вы ищете молочную смесь для крохи в возрасте от восемнадцати месяцев до трех лет, нужно ориентироваться на «Нутрилон 4».

детские смеси с рождения
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 декабря
25 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.