Детские смеси для малышей от бренда Nutrilon: о достоинствах, качестве, выборе

Правильный выбор молочных смесей для малышей от рождения до шести месяцев и других возрастов — серьезная задача для мамы и папы. Среди многочисленных производителей выделяются мировые бренды с отличной репутацией: Nutrilon, Nestle, Friso, Humana и другие. Если ребенок постепенно прибавляет в весе и росте, правильно развивается, бодр, не страдает от аллергических проявлений и пищеварительных расстройств, выбор смеси на pampik.com был сделан правильно.

Из Голландии с любовью к детям: о достоинствах продукции «Нутрилон»

Компания Nutricia была основана в Нидерландах. Она выпускает сухие молочные детские смеси с рождения и до полугода, полутора и трех лет под известной маркой Nutrilon. Использование уникальной системы «Иммунофортис» — залог устранения пищеварительных расстройств, нормализации стула у новорожденных и малышей постарше. В основе продукции «Нутрилон» лежит и новаторский комплекс Pronutra, за разработку которого отвечают профессиональные неонатологи. К другим плюсам детских сухих смесей от голландского бренда относятся:

профилактика патологий в процессе кормления;

высокая пищевая ценность — содержание жиров, белков, лактозы, как и в материнском молоке в период грудного вскармливания;

широкая линейка;

гарантия отменного качества, подтвержденная сертификатами международного образца;

неоднократное тестирование в исследовательских лабораториях;

использование качественного европейского сырья.

Главные разновидности для новорожденных

В обширной линейке смесей для малышей присутствует продукция, которая подходит для употребления от рождения до трех лет. Выделим популярные виды заменителей грудного молока:

классические — обеспечивают сбалансированное питание для крох без патологий и врожденных заболеваний;

гипоаллергенные — «Пепти Аллергия», «Пепти Гастро» и другие варианты;

кисломолочные — положительно воздействуют на микрофлору кишечника ребенка;

с пребиотиками — оптимальное решение для преждевременно рожденных малышей и грудничков с недостаточным весом, слабой иммунной системой.

При выборе базовой смеси для новорожденных до полугода следует искать маркировку «Нутрилон 1». «Двойка» подходит для малышей от шести до двенадцати месяцев, а «тройка» — до полутора лет. Если вы ищете молочную смесь для крохи в возрасте от восемнадцати месяцев до трех лет, нужно ориентироваться на «Нутрилон 4».