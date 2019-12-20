Стальные радиаторы: виды, преимущества, конструктивные особенности

Стальные радиаторы занимают лидирующие позиции на рынке жидкостных отопительных приборов. Они обладают высокими свойствами энергосбережения и небольшим весом, процесс их монтажа достаточно простой. Стальные батареи представлены в ассортименте продукции многих авторитетных производителей. Их рекомендуют устанавливать в частных домах с автономным отоплением.

Большой выбор радиаторов представлен в интернет-магазине компании «Сп-Климат». В наличии есть продукция таких известных марок: Tiberis, Roda, Esperado, Airfel и др. Стоимость отопительных приборов очень демократичная, осуществляется доставка по всей территории Украины. Купить стальные радиаторы в «Сп-Климат» смогут люди с разным уровнем доходов, высокое качество всех отопительных приборов подтверждено сертификатами.

Конструктивные особенности и принцип работы

Радиаторы имеют прямоугольную форму и состоят из двух металлических листов с ребристыми углублениями. Теплоноситель (вода) прогоняется по каналам, которые образуются углублениями. Для увеличения теплоотдачи к батарее привариваются П-образные стальные ребра. Радиаторы характеризуются разветвленной поверхностью теплообмена, они не тратят тепловую энергию на прогрев самих себя и поэтому быстро нагревают помещение.

Отопительные приборы этого типа являются конвекционными устройствами, принцип их действия основан на естественной циркуляции холодного и горячего воздуха. Холодный воздух поступает в отверстия, расположенные в нижней части радиатора, нагревается внутри него, а затем подается обратно в помещение. Благодаря такой конвекции коэффициент полезного действия составляет около 75%.

Виды стальных батарей

Панельные – состоят из 1-3 панелей, внутри которых находятся вертикальные каналы для теплоносителя.

Трубчатые – состоят из бесшовных или электросварных труб.

Секционные – изготавливаются методом штамповки, могут выдерживать внутреннее давление сети в пределах 6 атм.

Самыми распространенными являются батареи панельного типа. Трубчатые и секционные устройства выглядят более эстетично, но стоят дороже.

Преимущества стальных радиаторов

хорошая теплоотдача;

высокий КПД;

небольшой объем используемого теплоносителя;

оптимальное соотношение цены и качества;

большой выбор моделей разной мощности;

температурный режим в помещении можно регулировать с помощью термостатов.

Таким образом, стальные радиаторы являются неотъемлемой частью эффективной отопительной системы. Они поддерживают оптимальный температурный режим в помещении и помогают снизить расходы на отопление жилища. Приобрести батареи по выгодной цене можно в компании «Сп-Климат».