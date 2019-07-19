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Хлор для бассейна: виды и нюансы применения

21.07.2019 / 20:00
Хлор для дезинфекции бассейнов в таблетках, гранулах: большой выбор от известных брендов, качественная очистка водоемов.


Активное использование хлорсодержащих препаратов для для эффективной дезинфекции воды в бассейне направлено на устранение микроорганизмов, грибков и вирусов, опасных для человека. Процесс хлорирования при правильной дозировке вещества ведет к быстрым положительным результатам. Это один из самых бюджетных вариантов очистки искусственных водоемов. Подбирая хлор для бассейна, следует учесть особенности разных вариантов от популярных производителей.

Средства для дезинфекции воды: главные разновидности

Быстрорастворимый и медленнорастворимый хлор — основные группы составов для очистки искусственных водоемов. Первый относится к веществам ударного действия, а второй подходит для регулярной обработки. Быстрый хлор используют, если нужно оперативно очистить сильно загрязненную воду, подготовить бассейн к первичной эксплуатации или провести его консервацию перед наступлением зимнего сезона. А для постоянной, периодической дезинфекции рекомендуют медленные средства.

Перед покупкой эффективных хлорсодержащих препаратов нужно определиться с их формой выпуска. Это гранулы, таблетки или жидкость. От формы зависит не качество продукта,а удобство его применения.

Медленный хлор и особенности его использования

На сайте aquadoctor.ua можно подобрать качественные средства для очистки бассейнов в зависимости от потребностей покупателя. Медленнорастворимый хлор отлично борется с микроорганизмами, вирусами и бактериями в водоемах объемом до двадцати кубометров. Для применения этого средства потребуются:

  • плавающий дозатор — пассивный агрегат для таблеток, который увеличивает срок очистки за счет их постепенного растворения;
  • скиммер — добавляя хлор в него, вы сможете значительно ускорить процесс дезинфекции;
  • хлоратор — устройство для автоматического использования медленного реагента.

Смешивание этого средства с другими активными веществами, прямой контакт с незащищенными участками кожи строго запрещены.

Преимущества хлора для регулярной обработки

Сегодня многие владельцы собственных бассейнов и профильные организации выбирают медленнорастворимые вещества для постоянного поддержания чистоты воды. К достоинствам такой продукции относятся:

  • пролонгированное действие;
  • умеренная стоимость;
  • уменьшение мутности;
  • отсутствие активно выраженного резкого запаха.

Хлорсодержащие средства обеспечивают стопроцентную дезинфекцию бассейнов, не оставляя микробам шансов.

хлор для бассейна
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