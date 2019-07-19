Преимущества однокомнатных квартир в ЖК HAPPY HOUSE

Купить однокомнатную квартиру в ЖК HAPPY HOUSE — значит жить в перспективном районе Киева, рядом со станцией метро и в 15 минутах на автомобиле от центра мегаполиса. Это оптимальное решение для тех, кто готов к самостоятельной жизни, и молодой пары, планирующей беременность.

Жилой комплекс ХЭППИ ХАУС: информация, которую важно знать

Недвижимость комфорт-класса возводится в Шевченковском районе Киева, рядом со станцией метро «Берестейская» и парком «Нивки». Жилой комплекс ХЭППИ ХАУС представляет собой одно четырехсекционное здание разной высоты — 15, 18 и 24 этажа. Технология строительства — монолитно-каркасная. За теплоизоляцию отвечает минеральная вата. Реализацией занимается SAGA Development, известная проектами RYBALSKY, NEW YORK Concept House, CHICAGO Central House, EINSTEIN Concept House, RESIDENT Concept House и др.

ЖК HAPPY HOUSE строится с учетом потребностей семей с детьми. На территории жилого комплекса будут открыты магазины детской одежды и игрушек, центр детского развития, современный детский сад, семейное кафе, Mama Hub. Запланирована система круглосуточного видеонаблюдения. Предусмотрен подземный паркинг.

Владельцы квартир в ЖК ХЭППИ ХАУС с помощью мобильного приложения SFERA смогут коммуницировать с представителями управляющей компании ATMOSFERA, оплачивать счета за коммунальные услуги, заказывать клининговые услуги и пр.

Чем привлекают инвесторов однокомнатные квартиры в ЖК HAPPY HOUSE

Однокомнатные квартиры в HAPPY HOUSE характеризуются эргономичными планировками. Инвесторы могут перепланировать жилое пространство с учетом собственных потребностей. Общая площадь варьируется от 40,92 до 48,62 кв. м, жилая площадь — от 15,36 до 17,41 кв. м. В квартирах много свободного пространства, что позволяет эффективно зонировать помещение. Нет лишних архитектурных деталей, а значит, вы не ограничены в реализации креативных интерьерных идей. Запланирован монтаж панорамных окон, что обеспечит достаточную инсоляцию.

В квартирах предусмотрены просторные комнаты, балкон или лоджия (в зависимости от выбранного варианта). Можно также купить квартиру с двумя, тремя или четырьмя комнатами.

Надежная инвестиция

Однокомнатные квартиры в ЖК HAPPY HOUSE выгодно покупать на этапе строительства. К моменту сдачи объекта в эксплуатацию размер инвестиций существенно возрастет. Недвижимость можно перепродать или сдавать в аренду: однокомнатные квартиры возле парка и метро пользуются спросом среди арендаторов.

Ознакомиться с разрешением на выполнение строительных работ, лицензией на строительство и экспертным отчетом можно на официальном сайте проекта. Детали о сроках завершения строительства, стоимости и условиях покупки квартир в ЖК HAPPY HOUSE озвучат в отделе продаж.