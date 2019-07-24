Фитнес-браслет: это ценный гаджет или бесполезный аксессуар?

Фитнес-браслет – это стильный спортивный аксессуар, который появился относительно недавно, однако, уже стал любимым для многих. Благодаря этому умному помощнику можно отслеживать физическую активность и показатели своего тела, считать сожженные калории, часы сна в сутки, количество шагов и многое другое. Любой фитнес-браслет синхронизируется с приложением на смартфоне, что позволяет визуализировать все физические показатели в понятном формате и сравнить их с индивидуальной нормой для человека.

Подобный гаджет станет отличным подарком не только спортсменам, но и обычным людям, которые хотят следить за своим здоровьем. Интернет-магазин Kyivstar предоставляет большой выбор гаджетов по приемлемым ценам. На сайте можно ознакомиться с ассортиментом и заказать фитнес-браслет подходящий именно вам.

Как появились фитнес-браслеты

Потребность в измерении физических показателей тела человека появилась достаточно давно. Еще в пятидесятых годах прошлого века люди столкнулись с ней в медицине, подобные замеры требовались для военных и спортсменов. Однако, в те времена существовала совсем другая аппаратура – громоздкая, с огромным количеством проводов и датчиков, которые фиксировались на теле. Но, как известно, мир не стоит на месте.

Многие ученые со всего мира занимались исследованиями и разработками, в первую очередь, для спортсменов. Уже в 1970 году был изобретен первый компьютер, который подсчитывал пройденное расстояние. Чуть позже, было изобретено устройство, которое кроме расстояния показывало еще и скорость движения.

Однако, этого было недостаточно. Медицина и военная отрасль также тесно связаны с аппаратурой по измерению человеческих показателей. Был разработан первый в мире оптический измеритель пульса – монитор ЭКГ.

Все эти разработки предшествовали появлению первых фитнес-браслетов. Идея заключалась в создании гаджета, который объединял бы в себе функции шагомера, счётчика калорий, измерителя пульса и мог бы сохранять статистику. При этом, основной проблемой была потребность в компактном размере прибора. Так, в 2011 году был выпущен первый в мире фитнес-браслет от компании Jawbone. Однако, партия с треском провалилась на рынке из-за недостатков устройства. Оно не держало заряд батареи достаточно долго и не было таким водонепроницаемым, как заявлял производитель. Конкуренты компании учли и доработали все эти уязвимости и, кроме того, интегрировали удобное мобильное приложение с операционными системами Apple и Android.

Что такое фитнес-браслеты сегодня

На сегодняшний день, флагманом на рынке фитнес-браслетов выступает китайская компания Xiaomi и их продукт Mi Band. Первые модели имели стандартный набор функций, но показатели можно было отслеживать только через приложение на телефоне.

Компания неплохо устоялась на рынке и вскоре выпустила новое поколение браслетов – Mi Band 2, в котором был обновлен дизайн, появились OLED-дисплей и сенсорная кнопка. Однако, маленький размер не позволял отобразить всю полезную информацию.

Уже в 3-й версии браслета, благодаря увеличенному дисплею, стали отображаться не только время, но также дата и количество шагов. В этой же модели появились функции секундомера и отслеживания погоды.

И, хотя фитнес-браслеты имеют огромное количество функций, их не стоит путать со смарт-часами. Основное их отличие – это, конечно же, цена. Браслеты гораздо более доступны в цене. Но и функций у них меньше. Они не предназначены для приема звонков, отслеживания геолокации, просмотра фото и прочего.

Если не учитывать маленький функционал по сравнению с умными часами, то фитнес-браслет станет отличным помощником для спортсменов или тех, кто хочет следить за своим здоровьем и качеством сна. Это простой в использовании и недорогой гаджет, который уже покорил сердца многих людей.