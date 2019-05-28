Болгария – европейский отдых по демократичной цене

Болгария – близкая нам по расположению и духу страна, ведь так похожа на нашу родину – здесь и горы, так хорошо знакомые нам, и Чёрное море, и раскидистые широкие степи, и голубое небо над головой. Болгария идеально подходит для любого вида отдыха: как летнего, так и зимнего.

Что посмотреть и куда отправиться в Болгарии?

Туры в Болгарию – это отличная возможность не только хорошенько отдохнуть, но также и познакомиться с колоритной культурой и традициями этой невероятной страны. Здесь, например, привычный нам кивок, означающий согласие, имеет совершенно иное значение – прямо противоположное тому, которое у нас в обиходе. Кивок здесь скорее всего будет значить отказ или несогласие, а вот качание головой – наоборот. Однако богата Болгария не только различными причудами, в нашем материале мы подготовили для вас список самых значимых мест этой страны, которые должен посетить каждый её гость.

Монастырь в скале – Аладжа – считается самой древней достопримечательностью солнечной Болгарии. Он поражает тем, как удобно и невероятно устроены жилищные и хозяйственные помещения в этом, казалось бы, лишенном комфорте места.

Рильский монастырь в Софии совершенно отличается от скального собрата – это строение впечатляет своим архитектурным стилем, так как кажется, что он парит над землей – благодаря аркам, окружающим первый этаж строения. Монастырь несколько раз был разрушен, однако каждый раз восстанавливался в своей первозданной красоте.

Старый город Несерб считается главной архитектурной достопримечательностью страны – его история затрагивает не одно тысячелетие, не одну культуру и цивилизацию. Сквозь толщу прозрачной воды здесь можно увидеть ту часть города, что опустилась под воду – но и на суше осталось, что посмотреть. На этом крохотном клочке земли располагается более пятидесяти храмов, поражающих своим архитектурным стилем.

Любителям зимних видов отдыха стоит обратить внимание на Витошу – горный массив, рядом с которым располагаются многочисленные горнолыжные курорты, которые по качеству трасс не уступают большинству европейских.

Болгария привлекает наших туристов тем, что, несмотря на обилие исторических и природных достопримечательностей, все еще остаётся весьма доступной и демократичной в отношении цен для наших соотечественников. Болгария прекрасно подойдёт для недорого и увлекательного отдыха.