Оформление ОСАГО онлайн: как не стать жертвой мошенников

Эксперты СК «Универсальная» рассказали, как не нарваться на мошенников при покупке ОСАГО через интернет.

Оформляйте автогражданку на официальном сайте страховщика или через крупный агрегатор

Мошенники продают автоцивилки через поддельные сайты-клоны, имеющие схожий дизайн с официальными сайтами лицензированных страховщиков. Адреса таких веб-ресурсов отличаются от оригинальных лишь одной-двумя буквами, поэтому пользователь может не заметить подвоха и доверчиво перейти по ссылке.

Оформляя фальшивый полис, покупатель не просто теряет деньги, но и сообщает злоумышленникам персональные данные — паспортные и платежные. Кроме того, в случае ДТП расходы по возмещению ущерба лягут на плечи незадачливого страхователя.

При выборе страховой компании зайдите на сайт Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, найдите страховщика в разделе «Список СК — членов МТСБУ» и кликните по размещенной там ссылке. На данный момент только 51 компания (из 291) имеет право страховать автогражданскую ответственность. Еще один вариант — заказать полис у лицензированного страховщика через сайт надежного агрегатора страховых услуг.

Проверяйте полис в базе МТСБУ

Дополнительная мера предосторожности — проверка автогражданки в базе МТСБУ. При оформлении ОСАГО онлайн страховщик регистрирует заявку в базе и высылает страхователю на электронную почту код для подтверждения заказа.

После оплаты автогражданки страховщик вносит данные в реестр. Проверить статус страховки можно на сайте mtsbu.ua во вкладке «Для потребителей» (раздел «Проверка действия полиса»). Для этого необходимо кликнуть по ссылке «Запрос в централизованную базу данных МТСБУ», а затем ввести в строку поиска гос. номер автомобиля или серию и номер полиса. Более простой способ проверки — считать QR-код на полученном по почте PDF-документе.

Что должно насторожить

Надежная страховая компания не скрывает информацию о своей деятельности. На сайте должны присутствовать сведения о страховых платежах и выплатах за последний год, публичные документы, данные о партнерах и акционерах.

Сомнительную компанию можно отличить по следующим признакам: