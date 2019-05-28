Какие автодиски лучше для автомобилей ВАЗ

Любое авто после установки новых дисков преображается и приобретает внушительный вид. Это основной элемент, который тут же бросается в глаза на дороге. И если автодиски будут представлены одним из мировых брендов, то и хозяин сможет почувствовать свой статус, не меняя автомобиль на новый.

Два типа конструкций колес для автомобилей ВАЗ

Литые диски на ВАЗ полностью преобразят авто, каким бы устаревшим оно ранее ни казалось владельцу. Только прежде, чем приобретать автодиски, нужно знать, чем отличается продукция, предназначенная для камерной и бескамерной шины. Последний вариант, впрочем, подходит для обоих типов, но на авторынке могут попадаться еще колеса старого советского образца, на которые нельзя надевать безкамерку.

Универсальные автодиски у официального поставщика

Автодиски, продающиеся у официального поставщика фирменной продукции для автомобилей ВАЗ на сайте Avtodiski.net.ua, – https://avtodiski.net.ua – являются универсальными. Поэтому автолюбители могут смело выбирать любые из них, не задумываясь над тем, с каким типом покрышек и камер они будут использоваться. Все они – от дешевых из стали до дорогих кованных дисков – имеют характерные углубления, позволяющие плотно насадить шину разных типов. Даже при значительных нагрузках на колеса они смогут сохранить форму и не подвести водителя на дороге.

Особенности эксплуатации разных типов колес

Множество выбоин на дороге – это повод задуматься о том, из какого материала следует покупать колеса. Поставить вмятину или оставить трещину достаточно легко. Вопрос лишь в том, можно ли потом выровнять или реставрировать диски, от цельности которых зависит безопасность водителя и его пассажиров:

стальной тип колес – наиболее надежный, но слишком тяжелый;

литой – внешне красивый, но не поддающийся восстановлению при деформации;

кованый – идеальное соотношение прочности и красивого внешнего вида. Единственный минус – высокая стоимость.

Автолюбители с большим стажем вождения знают, как ведет себя машина при использовании разных типов колес. Чем они легче, тем проще управлять транспортным средством. И так как наши дороги редко отличаются абсолютно ровным покрытием, оптимальной видится покупка колесного комплекта из кованого металла. Пусть это будет достаточно дорогое приобретение, зато автовладельцу не придется переживать за сохранность дисков, а при возникновении деформации их можно отдать мастеру, который им вернет первоначальную форму и вид.